El PSN niega haber mantenido ningún diálogo con Bildu

El PSN-PSOE ha afirmado en un comunicado de prensa que "no ha mantenido no ha mantenido ninguna reunión ni diálogo con Bildu, ni como partido ni con intermediarios, como se comprometió a hacer". De esta forma los socialistas niegan que la formación abertzale sea su socio, ya que con los que han llegado a un acuerdo para formar gobierno son Geroa Bai, Podemos e I-E.



Por tanto, el PSN se muestra rotundo al señalar que "el único compromiso que tiene el partido es con estas formaciones". Los socialistas apuntan que, si estas fuerzas se reúnen con otras, "en ningún caso lo hacen como interlocutoras ni transmisoras de nada ni de nadie". De esta forma, el PSN-PSOE no se siente vinculado por compromisos o conversaciones mantenidos por otros.



Respecto a la carta hecha pública por algunos medios de comunicación, los socialistas navarros se desvinculan de cualquier encuentro o contacto que pueda existir entre el antiguo cuatripartito.

Por último, el PSN en esta nota indica que tanto la investidura como las iniciativas que se planteen a lo largo de la legislatura "se someterán a la consideración del conjunto del Parlamento, que determinará con su voto el resultado de las mismas".

