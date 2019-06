Barkos dice que aún queda para un posible acuerdo de Gobierno en Navarra

Actualizada 27/06/2019 a las 11:27

Uxue Barkos, en nombre de Geroa Bai, ha traslado este jueves al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, que no hay previsión de que en este momento sea posible que prospere un proceso de investidura en Navarra.



La presidenta en funciones de la Comunidad Foral y candidata al 26M, ha abierto este jueves por la mañana la ronda de consultas que Hualde lleva a cabo desde este miércoles para conocer la postura de los grupos parlamentarios.



Y a la salida del encuentro ha comentado a los periodistas que Geroa Bai "no opta" pero "quiere trabajar en un proceso de investidura que dé estabilidad", aunque "no hay previsión de que pueda producirse en estos momentos".



Según Barkos las negociaciones para un acuerdo programático entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E van bien pero es pronto porque empezaron el lunes y la experiencia del pacto alcanzado en 2015 indica que hay que trabajar la metodología y contenidos tanto "en acuerdos como en desacuerdos".



Acabamos de empezar, y "la letra es convincente pero la música tiene que afinarse muchos más" porque para lograr esa estabilidad "hay que ser concretos, poner claro negro sobre blanco en un acuerdo que vaya más allá de los mínimos", ha dicho.

Te puede interesar





La razón, ha comentado, es que ese acuerdo "no será suscrito por una mayoría absoluta y cuanto más seguridad, mayor posibilidad de estabilidad y mayor capacidad de trabajo en el tiempo desde el Gobierno y el Parlamento".



Uxea Barkos ha añadido que en todo caso corresponde al PSN "dirigir" no solo la posición del partido sino también el trabajo ya que, si hay acuerdo, él liderará el futuro Gobierno.



Por eso ha abogado por avanzar primero en el acuerdo programático y después en los apoyos para la investidura de María Chivite, "pero no es el momento".



Ha precisado además que Geroa Bai "acompaña para un gobierno progresista y plural, pero si existe o no mayoría le corresponde a Chivite".



En este sentido ha subrayado que su formación no es "correa de transmisión ni defensor de EH Bildu", aunque sí sostuvo para la elección de la Mesa del Parlamento la necesidad de que las fuerzas con mayorías aritméticas tuvieran representación, "esencial en términos democráticos, pero no ha habido más"



Uxea Barkos se ha mostrado además preocupada por "la imagen distorsionada que de forma deliberada y en algún caso interesada se está dando de la Comunidad Foral, dañando su buen nombre por una mirada a intereses partidarios que no se acompasa con el interés general y por una utilización como moneda de cambio".



Por último ha señalado que a su juicio no es bueno dilatar las negociaciones ni en Navarra ni en España, y que depende de la capacidad de trabajar" para que a finales de julio exista en la comunidad un acuerdo que Geroa Bai "firmará por descontado".

Selección DN+