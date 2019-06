Buil (Podemos) pide un pacto de gobierno "amplio"

Actualizada 26/06/2019 a las 12:26

El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha abogado por negociar un acuerdo de gobierno "amplio" en Navarra después de que el PSN les trasladara el pasado lunes un borrador de documento en la reunión que mantuvieron también junto a Geroa Bai e I-E y ha manifestado que un "acuerdo de mínimos" entre las cuatro fuerzas, que suman 23 de los 50 parlamentarios, no les va a valer.

Buil ha protagonizado la segunda reunión de la ronda de consultas iniciada este miércoles por el presidente del Parlamento con los grupos parlamentarios y ha trasladado a Unai Hualde que "estamos llamados por el PSN a construir un gobierno alternativo a la derecha y que ese gobierno desarrolle políticas que se puedan llamar progresistas". "Estamos ahora en esa negociación y de esa negociación dependerá el sentido de nuestro voto", ha comentado.

Ha indicado el representante de Podemos que en esta negociación a cuatro "habrá desacuerdos" y ha señalado que están trabajando "por ver cómo resolverlos y que no sean una piedra que rompa un futuro gobierno". "Tenemos el jueves una reunión para poner sobre la mesa las discrepancias y apuestas del futuro gobierno que debe llevar adelante María Chivite", ha expuesto.

A su juicio, "tiene que ser un acuerdo amplio, que fiscalice e impulse medidas y hay que ver cómo tasar acuerdos y desacuerdos". "Un acuerdo de mínimos no nos va a valer", ha aseverado, para exponer, por ejemplo, sobre el tren de alta velocidad, que en el documento aportado por el PSN se ha incluido "una fórmula parecida al anterior acuerdo programático" y "nosotros no estamos de acuerdo con el TAV". "Estamos en desacuerdo con la formula recogida", ha dicho.

Ha manifestado Buil que el documento que recibieron el lunes es "más escueto" que el anterior acuerdo programático y ha indicado que "le falta nutrirse de las aportaciones del resto de grupos". "Es un documento inicial, que necesita aportaciones y correcciones", ha opinado, para indicar que desde Podemos van a hacer propuestas, "un ejercicio de priorización" que pondrán este jueves sobre la mesa.

El parlamentario ha señalado, sobre si debería participar EH Bildu en el documento, que "es una decisión que corresponde al PSN". "Constituir un gobierno a 23 en la que es necesaria la abstención de EH Bildu es una fórmula del PSN y se van a encontrar con algunos problemas que ellos mismos van a tener que resolver. Nosotros somos capaces de hablar con todas las fuerzas", ha afirmado.

Preguntado por si confían en la "generosidad" de Bildu, Buil ha expuesto que "no se si es tema de generosidad, sino que tendrá que valorar la responsabilidad". "No se trata de confianza ni de generosidad; es una valoración política interna de ellos. Se encuentran en una situación complicada y tendrán que valorar si favorecer nuevas elecciones o no", ha indicado.

En cuanto al modelo de gobierno, Buil ha indicado que "es pronto para tomar una decisión" y que "ahora estamos analizando el programa".

En cuanto a los informes que han solicitado Navarra Suma y EH Bildu antes de permitir que Podemos se configure como agrupación de parlamentarios en el Legislativo foral, Mikel Buil ha explicado que hay "molestia" en la formación morada porque con este tema "no había problema desde 2007 y esto es una cuestión que va a salir adelante porque hay jurisprudencia". Ha considerado que si los dos parlamentarios de Podemos tuvieran que estar en el grupo mixto con I-E "se perdería la singularidad de cada grupo, un trabajo que debería ser diferenciado".

