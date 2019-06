Qué hacer este fin de semana en Navarra

Actualizada 13/06/2019 a las 21:40

Una parada obligada este fin de semana en Navarra será la del Festival Romano de Andelo, que acoge Mendigorría este fin de semana para homenajear, un año más, a su pasado histórico y recordar la riqueza que encierra.

Este es el programa del festival:

VIERNES, 14 DE JUNIO

Presentación de la XVIII edición del Festival Recorrido en imágenes del Festival.

20 horas en la Plaza de

la Verdura.



SÁBADO, 15 DE JUNIO

Exposición y visita de armas romanas de asedio a escala real del ejército romano. A cargo de Rubén Sáez, gerente de Trebuchet Park. Estará presente el ejército de la II Cohors Vasconum.

A las 12 y a las 18 horas en el Museo y yacimiento arqueológico de Andelos.

Representación de la obra “Rudens (El cabo)” de

Plauto. A cargo del grupo local de teatro Larrahi.

A las 20 horas en el foro-plaza.



DOMINGO, 16 DE JUNIO

Mercado (Mirador, Foro y Calle Los Ángeles).

Talleres continuos en el mercado: Textrina (telares y ropas), Ludus (juegos infantiles), Cerámica, Schola (escuela), Mosaicos (Tea en la

azotea), Thermopolia (Vino de la Casa del Luculo).

A partir de las 11 horas.



Horario de actos en el mercado:

- 11 horas primera visita a la Ciudad de Andelos.

- 11:30 horas Charla de la II Cohors Vasconum (ejército) en la Principia.

- 12 horas Segunda visita a la Ciudad de Andelos.

- 12:30 horas Atelana (breve obra de teatro callejero).

- 13 horas Charla de la II Cohors Vasconum (ejército) en la Principia.

13 horas Tercera visita a la Ciudad de Andelos.

13:30 horas Atelana (breve obra de teatro callejero).

14:30 horas Fin del mercado.



Durante el festival, los bares ofertarán su especialidad de pintxo exclusivo del festival.

* Las visitas a la Ciudad de Andelos son gratuitas, salen de Mendigorria en autobús y se requiere inscripción previa en el punto de información del mercado. Duración de hora y media.

Hay muchos otros planes en Navarra para un fin de semana en el que se espera que vuelva el calor.

VIERNES 14

IFOB

Festival internacional organizado por la Banda de Música La Pamplonesa con motivo de su centenario. Actividades abiertas al público:

Tempo di Brass. Zona Centro. 13 h.

Banda del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. Plaza del Ayuntamiento. 18.30 horas. Participarán más de 140 alumnos/as de viento y percusión de todos los cursos, exhibiendo el trabajo que han realizado las 5 bandas con las que actualmente cuenta el centro.

Concierto Junge Bläserphilarmonie Ulm (Alemania). Plaza del Castillo. 18.30 horas.

Actuación Tempo di Brass. Plaza de Baluarte. 19.15 horas.

‘Cirque’. Baluarte. 20 horas. Concierto con los austriacos Mnozil Brass, septeto que saca a relucir su lado más gamberro para dejar claro que la música no es solo un asunto serio. Entradas agotadas.

Gregario de Luxe. Zentral , Pamplona. 22.30 horas. Entrada gratuita.



DE CONCIERTO

Concierto W. A. Mozart-Requiem en Re Menor K 626. Auditorio del Carmen, Sangüesa. 20 horas. Orquesta Sinfónica de Navarra y Coral de Cámara de Pamplona. Director: Manuel Hernández-Silva. Director Coro: David Gálvez. Solistas: Sofía Esparza, soprano; Esmeralda Espinosa, contralto; Juan Antonio Sanabria, tenor; Pablo Gálvez, barítono. Entradas: anticipada 8 €, taquilla: 10 €.

Concierto Coro de Tiebas. Parroquia de Santa Eufemia, Tiebas. 19.30 horas. Directora: Itziar Bueno.

‘Un Paseo por la Música: de F. Schubert (1797) a E. Vhitacre (1970)’. Parroquia San Martín de Tours, Irurtzun. 20 horas. Concierto coral e instrumental a cargo de las corales Amati de Larraintzar, Ametza de Berrioplano e Irurtzun Abesbatza. Con la colaboración de alumnos de la Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona. Al piano, Berenika Rostocka. Director: Patxi Martín Huarriz. Entrada gratuita.

Audición Fin de Curso Escuela de Canto Eugenia Echarren. Civivox Iturrama. 19 horas. Entrada libre, previa retirada de invitación.

Concierto alumnos de guitarra clásica, eléctrica y ukelele, del maestro José Luis Montañés. Escuela de Música Sebastián de Albero de Iturrama, Pamplona. 17 horas.

Concierto música de la Escuela Sol Sostenido. Casa de Cultura de Burlada. 17.30 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Concierto Solidario con Chuchín Ibáñez, Peio Etxarri (Poesía Ranchera), Juan A. Martínez Mañas e Iñigo Juango. Psicogeriátrico de Pamplona. 11 horas. Entrada exclusiva residentes y familiares.

Concierto Ipar Folk. Sala Indara, Yanguas y Miranda 2, Pamplona. 22.30 horas. Entrada gratuita.

Levine. Bar La Carbonera, c/Olite 12, Pamplona. 22.30 horas. Ciclo Carbonera en Vivo. Entrada gratuita.

Pablo Líquido. Bar Bi Garoa (Rochapea). 21 horas. Entrada libre.

Concierto Totem Vibrations Sound to Sound. Sala Totem, Villava. 23 horas. Entradas: 8 + gastos anticipada, 12 € taquilla sin consumición.

Ribera Sound Festival. Actividades: 17-19 h. Free Tour Tudela, Plaza Nueva-Paseo de Prado, gratuita. 16.30 h. Concierto Lolito Ramos, Herrerías, gratuito. 18 h. Cata de GinTonic, Herrerías. 18.45 h. Cuentacuentos, Herrerías, con Kidd&US, para niños/as. 18 h. Quedada Running, Gimnasio Seven, gratuita. Conciertos: Paseo del Prado. Firts Stage: 19.20 h. Las Gafas de Mike. 21 h. Celtas Cortos. 23 h. La Fuga. 00.30 h. Mägo de Oz. Second Stage: Actuarán también grupo como Lutece, Los Walker, Black Friday, Nadye y Juan P. Entradas: 24 € (las entradas más baratas ya se han agotado, al igual que los abonos, queda el de 35 €).



A ESCENA

‘Kirolak’. Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Obra dirigida por Helena Lizari y Laida Aldaz. Produce: El Trastero Creativo. Ciclo

Otras Danzas. Entradas: 3 €.

Festival de Danzas ‘Ardantzeta’. Salón de actos Centro Cultural de Noáin. 19.30 horas. Entradas: 4 €.

Mauflas Comedy Show, Laboratorio de Comedia. Woodstock Pamplona, Monasterio de Zilveti 4. 22.30 horas. Cierre de temporada con Charlie Díaz + Nono + invitados sorpresa. Entrada gratuita, aforo limitado formato de pie.

Microteatro. Casa de la Juventud de Pamplona.19.30 horas. Grupo de teatro de la UPNA. Nueve escenas de microteatro. Dirección: Josune Iglesias y Aitor Martinicorena. Entrada libre.

Festival Butacaescena. Teatro de Ansoáin. 18 horas. ‘¿Quién dijo que fuera fácil?’. 20 horas. ‘Carpe Diem’. Entradas: 5 € en taquilla una hora antes de cada montaje.

Muestra del Taller Teatro Huarte 2018-19. Casa de Cultura de Huarte.19.30 horas. La muestra consta de dos partes. La primera es el resultado del taller Palabra y movimiento. La segunda es el resultado del taller Teatro. Dirigido por Montse Zabalza. Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación.

Noche de Monólogos con Kike Biguri. Jardines del Restaurante Hotel Don Carlos, Huarte. 20 horas. El monologuista de El Club de la Comedia, Kike Biguri, actuará al aire libre. Entrada libre.



EN PANTALLA

‘Varda by Agnès’. Cines Golem Baiona, Pamplona. 11 y 20 horas. XXXIII Muestra Internacional de Cine y Mujeres-IPES Elkartea. Francia, 2019. Dirigida por Agnès Varda -fallecida el 29 de marzo pasado- decidió que su última aportación a la gran pantalla fuera este documental, una lección de cine, un repaso a su vida artística que arroja luz sobre su experiencia como directora, brindando una visión personal de lo que ella llamó “escritura de cine”. Mujer pionera del cine hecho por mujeres y del cine feminista. Invitada al coloquio: Begoña Del Teso, periodista, crítica de cine y redactora del Diario Vasco. Entradas: 5 €.

‘Los Búnkeres de Franco. La fortificación del Pirineo en Auritz-Burguete’. Museo de Navarra. 19 horas. Presentan Nicolás Zuazua y Carlos Zuza, arqueólogos. Entrada gratuita hasta completar aforo.

‘Federal’. Filmoteca de Navarra. 18 horas. Dirección: Albert Solé. Ciclo Sesión Especial. Entradas: 3 €.

‘Cantando bajo la lluvia’. Filmoteca de Navarra. 20 horas. Ciclo Stanley Donen. Entradas: 3 €.

‘Por ti, por mi, por ellas’. Casa de Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra.19.30 horas. Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra invitan a la presentación de este cortometraje, resultado del taller de Mujeres a la Vista-Emakumeak begi-bistan.

‘Gozamenez 2019’. Auditorio de Berriozar. 19.30 horas. Proyección de cortometrajes.



EN FAMILIA

‘Vaiana’. Sala Ámbito Cultural-El Corte Inglés. 18 horas. Ciclo Cine Infantil. Entrada gratuita.



EN LA CALLE

‘Comercio hace Ciudad’. San Juan-Plaza Monasterio de Azuelo: 17 a 20 h Hinchables. 17 h Chocolatada. 18 h Reparto de flores. 18 h ‘Sembrando aquí, yo también crezco’ (accion actores). 19 h Actuación Grupo de Danzas Muthiko Alaiak txikis. Ermitagaña-C/ Ermitagaña (entre el Mercado y la parroquia Santa María de Ermitagaña). 17 a 20 h Hinchables. 17 h Chocolatada. 18 h Reparto de flores. 18.30 h Actuación Clown. Mendebaldea-Paseo de Irunlarrea a la altura del número 13. 17 a 20 h Hinchables. 17 h Chocolatada. 18 h Reparto de flores. 18.30 h Actuación Comparsa Gigantes de Buztintxuri.



DE VISITA

Visita guiada a la expo ‘1-10 Elevado 10’, de Pedro Marco Landa. Planetario de Pamplona. 18.30 horas. Visita guiada de la mano de Pedro Marco y Javier Armentia para conocer esta exposición de la obra del pintor Pedro Marco que a la vez es una muestra artística es una reflexión sobre los conocimientos astronómicos.

Visitas Cerco de Artajona. a) Visitas a la iglesia-fortaleza: sábado y domingo de manera continua de 11 a 14 y de 16 a 18 h. b) Visitas al tejado Lomo de Dragón: este fin de semana, sábado a las 17:30 h y domingo a las 17 h. No hace falta reserva, acudir 15 min antes a la oficina de turismo. Recorremos todos los puntos de interés del Cerco + los secretos de la iglesia-fortaleza y su peculiar tejado, único en el mundo. Más info: www.reinodeartajona.com y tfno. 644027515.



SÁBADO 15

IFOB

Homenaje de AEDONA (Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra )a La Pamplonesa. Plaza del Castillo. 11 h.

Concierto Banda de Galdakao. Casa de Misericordia. 11.30 h.

Desfile Banda de Valtierra. Zona Centro.12 horas.

Concierto Banda de Alagón. Plaza San José. 12 horas.

Concierto Banda de Sangüesa. Plaza del Castillo. 12.30 horas.

Concierto de Banda de Rentería. Plaza del Ayuntamiento. 12.30 ho.

Desfile Banda Les Armagnacs (Francia). Estafeta.12.30 horas.

Concierto Banda de Hondarribia. Ciudadela.14 horas.

Concierto Banda Les Armagnacs (Francia). Ciudadela.14.30 horas.

Actuación Banda Les Armagnacs (Francia). Zona Centro. 18 h.

Concierto Banda de Aoiz. Plaza San José. 18.30 horas.

La Lira de Pozuelo & José Sibaja. Baluarte. 13 horas. Banda Sinfónica de Pozuelo (Madrid). Solista: José Sibaja, trompeta. Directores: Maxi Santos, Johan de Meij. Entradas: 7 €.

Banda Primitiva de Llíria. Baluarte. 16 horas. Solista: José Franch-Ballester, clarinete. Director: Javier Enguídanos. Banda Sinfónica Santa Cecilia d’Alcàsser. Baluarte. 17.30 horas. Solistas: Quinteto Spanish Brass, José Antonio Masmano, oboe. Director: Llorenç Mendoza. Entradas: pack de dos conciertos por 12 €.

Homenaje a La Pamplonesa. Plaza de Toros de Pamplona. 20 horas. Actúan bandas musicales y Comparsa de Gigantes de Pamplona. Entradas agotadas.

The Sir Aligator’s Company. Zentral Kafe, Pamplona. 22 horas. Entradas: 12 € anticipada, 15 € en taquilla.



DE CONCIERTO

‘Pamplona, perla del norte’. Civivox Condestable. 12 horas. Recital de Jotas de Gracia Navarra y Rondalla Ecos del Arga. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Concierto Muestra fin de curso Asociación Gracia Navarra. Civivox Condestable. 12 horas. Recital de jotas con temática sanferminera. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

Trasteando & Milakolore, Concierto Solidario. Centro Cultural Iortia, Alsasua. 19.30 horas. Concierto fresco y alegre, que integra las diferentes capacidades del elenco y con el que seguro el público disfrutará una y mil coloridas veces. Concierto a favor de Milakolore, asociación de personas con discapacidad de Sakana. Entradas: 5 €.

In Tempore Abesbatza & Ensemble. Iglesia San Juan Bautista de Cortes. 20 horas.

Coral Escuela de Música de Peralta. Iglesia de Santiago, Puente la Reina. 20 horas. Director: David Echeveria. VI Ciclo Coral Emilio Arrieta.

Concierto de Cámara. Arizkunenea, Elizondo. 20 horas. A cargo del trío formado por Amaia Córdoba, Ion Irazoki y Yorrick Troman.

La Red Bullet + Fake Teddy + Andrea Santiago. Bar La Carbonera, c/Olite 12, Pamplona. 20.30 h Apertura puertas. 21 h Andrea Santiago. 21.45 h Fake Teddy. 22.50 h La Red Bullet. Entradas: 5 €.

Concierto Fiesta Norlander. Sala Totem, Villava. 00.00 horas. Entradas: 10 € + gastos anticipada.

Ribera Sound Festival. Actividades: innumerables (ver /www.riberasound.com/actividades). Conciertos: 19.30 h. Con X The Banjo. 21 h. La Bien Querida. 22.50 h. El Columpio Asesino. 00.30 h. Fangoria. 03.15 h. La Niña Hilo. Y además, MundodeTulsa, MasMarcus, Los Flamingos y Víctor G. Entradas: 24 € (las entradas más baratas ya se han agotado, al igual que los abonos, queda el abono de 35 €).



A ESCENA

VII Encuentro de Dantzaris de Pamplona/Iruñeko Dantzarien VII. Topaketa. En el barrio de Azpilagaña. 11.30 h. Kalejiras por el barrio. 12.30 h, Acto central en la Plaza Manuel Turrillas, con la participación y el siguiente repertorio: Danzas de Baja Navarra de la mano de Ortzadar Euskal Folklore Elkartea; Duguna Iruñeko Dantzariak ofrecerá danzas del ciclo de Dantzari-dantza; el Paloteado de Cortes será ejecutado por Eluntze Dantza Taldea; Iruñea Taldea presentará danzas de Elciego; Muthiko Dantza Taldea interpretará Zintza-dantza y Uztai-dantza; la Ezpata-dantza de Lesaka la bailará Basakaitz Dantza Taldea; y danzas de Bera y Arantza ofrecidas por Oberena Dantza Taldea. 20 h. Romería en el recinto nocturno.

Parachutes en concierto-’Jam Session de Primavera’. Bar Bagoa, Plaza Eugenio Torres, Burlada. 13 horas. Entrada libre.

‘El Corsario’. Museo Universidad de Navarra (MUN). 19 horas. Festival de danza fin de curso de Almudena Lobón. Danza clásica y contemporánea. Entradas: 20 y 26 €.

‘Alicia en el País de las Maravillas’. Auditorio Barañáin. 20 horas. Con el Centro de Danza Eva Espuelas. Entradas: 16 €.

Festival Fin de Curso y XIII aniversario Escuela de Danza Patricia Beltrán. Casa de Cultura de Villava.16.30 y 19 horas. 26 actuaciones de niños y adultos. Niños: ballet, danza oriental, moderno

y funky hip hop. Adultos: danza oriental, flamenco, funky hip hop. Entradas: 8 €.

‘Festival de flamenco’-El Juncal. Escuela Navarra de Teatro, calle San Agustín 5, Pamplona. 20 horas. Gala fin de curso de las alumnas de la escuela El Juncal. Al cante: Paz de Manuel. Artista invitado: Miguel Ángel Díaz (el pequenique de Málaga). A la guitarra: Rafael Borja y Luis Gil. Cajón: Iñaki Lero. Al baile: Sara Pérez y Gabriel Matías. A las palmas: Juncal Sola. Entradas: 15 €.

‘Diadromí’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 horas. Danza oriental con Bhalabasa y Ananda Búcari. Este espectáculo nos propone un viaje a través de la Danza del Vientre, la Danza Tribal Fusión y el American Tribal Style. Entradas: tarifa general 7 €. Carné joven o de estudiante (12-30 años) 3,50 €.

Alegrías de Burlada: ‘Mi sentir’. Casa de Cultura de Burlada. 18 horas. Actuación de fin de curso. Entrada gratuita.

Festival Solidario de Danzas de la Ribera. Casa de Cultura de Corella. 19 horas. Organiza: Asociación Cultural Tambarria. Colabora: Ayuntamiento de Corella. Festival en favor de AECC Navarra.Entradas: anticipada 5 €, taquilla 7 €. Habrá también Fila 0 para quien desee colaborar.

Actuación infantil del grupo de Sevillanas El Quema. Plaza de los Fueros, Fustiñana. 21.30 horas.

Ópera ‘Madama Butterfly’. Teatro Gaztambide, Tudela. 20.30 horas. A cargo de la Orquesta Reino de Aragón. Entradas: 34 y 45 €.

Festival ButacaEscena. Teatro de Ansoáin. 10 y 12 horas. ‘Soldadito de plomo’. 18 horas. ‘Los once sin piedad’. 20 horas. ‘Trastorno-torno’. Entradas: 5 € en taquilla una hora antes de cada montaje.

‘Un cuento’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19.30 horas. Grupo de teatro Liceo Monjardín. Entrada gratuita, previa retirada de invitación.

Muestra del Taller Teatro Huarte 2018-19. Casa de Cultura de Huarte.19.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación.



EN PANTALLA

‘Al sol’ y ‘Un día de juerga’. Civivox Condestable. 20 horas. Ciclo Charles Chaplin. Entrada gratuita previa retirada de invitación.



EN FAMILIA

‘Funes Van’. Plaza de Nuevo Artica. 19 horas. Teatro de calle. Con The Funes Troup. Tres tipos de fiesta en una caravana sin ninguna preocupación más que divertirse, ser felices y compartirlo con los demás. Sólo necesitan dos cosas: música y … ¡¡¡¿la bebida?!!!



SOLIDARIDAD

Jornada ‘Unidas por un sueño’. Polideportivo Berriozarko Kiroldegia, Berriozar. Todo lo recaudado irá destinado a ANAS (Sáhara) y a Escuela Cristal (Nicaragua). Desde las 9 horas, actividades: Insanity, Steep, body fit, Yoga, Ciclo Indoor, Zumba, Kamishibai, Pádel, juegos infantiles. 20 horas: Concierto A Deshoras. Organizan: Berriozarko Sahararen aldeko Lagunak, Fundación Cristal, Anas, Kabiak. Colaboran: Polideportivo Berriozar y Ayto. de Berriozar.



EN LA CALLE

Aniversario de Geltoki. Geltoki, Pamplona. 12.30 horas. Actividades varias y degustación de productos locales y ecológicos.

‘Comercio hace Ciudad’. San Jorge. 10 a 14h trenecito, recorrido por el barrio. 11 a 13h Acción actores ‘Sembrando aquí’. Txantrea (Plaza Puente la Reina). 12.30 Teatro: Amico on the Beach.

XX Fiesta de la Cereza de Milagro. Programa: 11-14 h. Escape Room junto a la Casa de Cultura. 12 h. Exhibición de Gimnasia Rítmica de Milagro en el Frontón-Polideportivo. 16-19 h. Escape Room junto a la Casa de Cultura. 23.30 h. Ilusionismo y magia con Pedro III en el escenario del Casino.

XVIII Festival Romano de Andelos 2019-Mendigorría. Programa: 12 y 18 h. Exposición y visita de armas romanas de asedio a escala real del ejército romano, a cargo de Rubén Sáez gerente de Trebuchet Park en el Museo y yacimiento arqueológico de Andelos. Estará presente el ejército de la II Cohors Vasconum. 20 h. Representación de la obra ‘Rudens (El cabo)’, de Plauto a cargo del grupo local de teatro Larrahi en el foro-plaza.

700º Aniversario en Urroz Villa-’Jornada de Patrimonio’. Este año el pueblo de Urroz-Villa celebra el 700 aniversario de la construcción de la parte gótica de su principal monumento, la iglesia fortaleza. Para dar a conocer más profundamente esta joya arquitectónica, tres agrupaciones del pueblo, la Asociación Cultural de Amigos del Patrimonio Histórico, la coral Latsaga y los alumnos/as del Colegio Público han intervenido en la organización de esta Jornada del Patrimonio. Programa: 11 h. Visita guiada a la Iglesia de la Asunción. 12 h Presentación de la maqueta que sobre la iglesia que han elaborado los alumnos/as del Colegio Público de Urroz-Villa. 19 h Encuentro coral con la actuación en concierto de la coral San Miguel (Orkoien), la Coral de Barásoain y la Coral Latsaga (Urroz-Villa).

Día del Valle de Esteribar 2019-Zubiri. 9 h.: diana y pasacalles. 10 a 14 h.: artesanos y artesanas en la plaza. 12 a 13 h.: deporte rural en la plaza. 14 h.: comida popular. 16:30 h.: ginkana infantil. 17 h.: hinchables en la escuela. 17:30 h.: partidos de pelota en el Polideportivo. 21 a 01:00 h.: música con Trikiteens (bokatas y barra) en la plaza.

XIII Día del Valle Armañanzas. 11.45 h. Recepción y bienvenida. 12 h Misa. A continuación Mercado y actividades infantiles. 14.30 h. Comida popular, baile y sorteo de regalos. Música por la noche.



DE VISITA

Verm-Unx en las Bodegas Máximo Abete (San Martín de Unx) por la inauguración de la exposición ‘Mentiras y Realidad/ Gezurrak eta errealitatea’. Se trata de una exposición de Médicos del Mundo Navarra sobre el otro lado de la prostitución: ‘¿Por qué los hombres consumen mujeres?’. Programa: 11:30 h Visita guiada a la bodega para descubrir los secretos del mundo del vino y conocer el proyecto de las hermanas Abete Lerga. 12 h. Inauguración de la exposición con un vino. 13 h. Concierto de música en directo con la cantautora tafallesa Leire Urroz Zubiri. Se recomienda reservar: 948 386525/ 637151118/ info@bodegasmaximoabete.com

Visita Guiada a Gollano-Carbonera (valle de Ameskoa). Salida: Plaza de Gollano. Horario: 10 a 12.30 horas. Se visitarán las ruinas del Palacio-Fortaleza de Gollano, la parroquia de San Bartolomé, el edificio del Concejo, la fuente, el lavadero y una carbonera de la mano del propio carbonero. Visita gratuita. Límite: 30 personas. Inscripción previa en el teléfono 669 969 177 PIT Amescoa, también por whasap o sms.

Conferencia y salida de campo: ‘Huellas y rastros’. 9.30 a 13.30 aprox. Punto de encuentro: Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier. Necesaria inscripción previa. Plazas limitadas. Actividad gratuita. 948 880874 cinlumbi@cfnavarra.es www.focesdenavarra.es



DOMINGO 16

IFOB

Dianas Bandas de Artajona y Marcilla con txistularia y gaiteros. Zona Centro. 9 horas.

Concierto Banda de la Escuela de Música de Joaquín Maya y Banda de la Escuela de Música de Baiona. Plaza San José. 12 h.

Concierto Banda de Garrapinillos. Plaza del Castillo.12 horas.

Desfiles hacia Teatro Gayarre de los Grupos musicales de las Casas Regionales. Zona Centro. 19 h.

Concierto Banda Doinua de Berriozar. Plaza San José. 19 horas.

Concierto Banda de Zizur. Plaza del Castillo. 19 horas.

‘Músicas de raíz’. Teatro Gayarre, Pamplona. 12 horas. Banda Municipal de Barcelona. Solista: Pacho Flores. Director: J.R. Pascual Vilaplana. Entradas: 7 €.

‘Dax avec sax’. Teatro Gayarre, Pamplona. 18 horas. Harmonie La Nèhe de Dax (Francia). Solista: Jean-Yves Formeau. Director: Jean Garin. Entradas: 4 €.

‘Península sonora’. Teatro Gayarre, Pamplona. 20.30 horas. Banda Municipal de Castellón. Solista: Ximo Vicedo, trombón. Director: Marcel Ortega i Martí. Entradas: 5 €.



DE CONCIERTO

‘Leyre, Espacio Musical’. Iglesia abacial Monasterio de Leyre. Santísima Trinidad. A las 11.30 horas, Misa Pontifical. Coro de Monjes y Coro ‘Spem in Allium’. A las 12.30 horas, el Coro de Cámara ‘Spem in Allium’ ofrecerá el Concierto Sacro Jacobeo, con canto gregoriano y polifonía religiosa de diversos autores y épocas desde el siglo XII hasta la actualidad. Organista: José Luis Echechipía París. Director: Jesús Arrastia Sáenz.

Misa cantada ‘La Santísima Trinidad’ y concierto de Música gregoriana y medieval. Parroquia Nuestra Señora del Huerto, Avda. Barañáin 8, Pamplona. 13 horas. Coro Schola Cantorum de Lleida. Director: Enric Navas.

Actuación antiguos componentes de la Escolanía de San Antonio. Iglesia de San Antonio, Carlos III Pamplona. 11:30 horas. En homenaje al padre Isidro Ansorena.

Banda Primitiva de Lliria. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 12 horas. Director: Javier Enguídanos. Entradas: 8 €.

Los alumnos de Patxi Garro en concierto. Bar Garnatxa, Parque Erreniega 23, Zizur Mayor. 18 horas. Entrada libre.



A ESCENA

‘Danza en el Cine’. Auditorio Barañáin. 17 y 18.30 horas. XII Gala fin de curso Escuela de Danza Diana Casas. Entradas: anticipada14 €, taquilla 15 €.

‘Gala Flamenca 2018-2019’-Cuarto Corralillos & La Bajañi. Escuela Navarra de Teatro, c/San Agustín 5, Pamplona. 20 horas. Cante: Miguel Jiménez. Guitarra: Luis Miguel Manzano. Percusión: Iñaki Vázquez. Al baile: Mujeres Escuela Flamenco Cuarto Corralillos & La Bajañi. Con la actuación de alumnos de cajón de Miguel Jiménez. Entradas agotadas.

Gala Fin de Curso Escuela de Teatro y Danza Ángel Martínez. Teatro Gaztambide, Tudela 19.30 horas. Entradas: 8,50 y 9 €.

Hard Party 2: Jorge Ponce, Antonio Castelo e Iggy Rubín. Zentral Kafe Teatro, Pamplona. 19.30 horas. Entradas: anticipada 13 € + gastos, taquilla 16 €.

Festival ButacaEscena. Teatro de Ansoáin. 10 horas. ‘Madagascar’. 12 horas. ‘Monólogos del Teatro Universal’. 20 horas. ‘Un fantasma inesperado’, a cargo de la Cía Cuarto Curso, dirección: Ignacio Aranaz. Entradas: 5 € en taquilla una hora antes de cada montaje.



EN LA CALLE

XX Fiesta de la Cereza de Milagro. 10 h. Apertura de los recintos feriales de cereza, artesanía y alimentación. 10 h. XVII Concurso de Postres de Cereza de Milagro.11 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y pasacalles con los gaiteros.11-14 h. Recorridos en calesa desde la sede de la Apyma a los huertos de cereza.11:30 h. MasterCherry de Cereza en la Avda. de San Juan. 11:30 h. Concierto de la Banda Joven de la Escuela de Música de Milagro. Escenario Casa de Cultura. 12 h. Recepción institucional en la Casa de Cultura. 12 h. Apertura de la exposición de pintura del grupo Art Milagro. 12:15 h. Concierto de Jota Navarra a cargo de la Escuela de Jotas de Milagro. c/Dos de Agosto. 12:30 h. Himno de Navarra y recorrido con la banda de música municipal, invitados y autoridades por los recintos feriales. 12:30 h. Pasacalles con los Gaiteros de Milagro. 13 h. Lectura del Pregón de la Fiesta de la Cereza. Casa de Cultura. Avda. de San Juan. 13:15 h. Acto institucional de reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con especial mención al 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil, con entrega de insignias de cereza de oro y de plata. 14 h. Entrega premios del Concurso de Postres de Cereza.19:30 h. Concierto de folk-rock en c/Dos de Agosto con “Hippies & folk”.

XVIII Festival Romano de Andelos 2019-Mendigorría. 11 h. Mercado (Mirador, Foro y Calle Los Ángeles). Talleres continuos en el Mercado: Textrina (telares y ropas), Ludos (juegos infantiles), Cerámica, Schola (escuela), Mosaicos (Tea en la azotea), Thermopolia (Vina en la Casa de Luculo). Horario de actos en el Mercado: 11 h. Primera visita a la Ciudad de Andelos. 11.30 h. Charla de la II Cohors Vasconum (ejército) en la Principia. 12 h. Segunda visita a la Ciudad de Andelos. 12.30 h. Charla de la II Cohors Vasconum (ejército) en la Principia. 13 h. Tercera visita a la Ciudad de Andelos. 13.30 h. Atelana (breve obra de teatro callejero.). Fin del mercado. Durante el festival, los bares ofertarán su especialidad de pintxo exclusivo para el festival. Las visitas a la Ciudad de Andelos son gratuitas, salen de Mendigorría en autobús y se requiere inscripción previa en el punto de información del mercado (duración: 1 h. y media).

700º Aniversario en Urroz Villa-XII Certamen de Pintura al Aire Libre. Como en ediciones anteriores, esta convocatoria no solo es para los/as aficionadas a las artes plásticas, que tienen una nueva ocasión para plasmar en un lienzo su talento. Es una ocasión incomparable para ver todo el proceso de creación de un cuadro...

Día del Valle de Esteribar 2019-Zubiri.12:30 h. Actuación de la Coral en la iglesia. 19 h. Teatro: ‘Ser o no ser, esa es la cuestión’, en Gautxori. Grupo de teatro Txirikorda.

Día de la Caza. Navarra Arena. 10 a 17 horas. Jornada para dar a conocer el mundo de la caza y sus particularidades. Organiza la Federación Navarra de Caza. Entrada gratuita.



DE VISITA

‘In Vino Veritas’. Monasterio de Irantzu. 12 horas. Organizan Asociación Tierras de Iranzu, en colaboración con Reyno Gourmet, Fundación Caja Navarra y Gobierno de Navarra. Visita teatralizada cone l grupo de teatro Kilkarrak. Al finalizar la función, los visitantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía de Navarra con degustaciones de productos de las denominaciones de origen de la marca Reyno Gourmet, como aceites, espárragos, pimientos, quesos, alcachofas, sales de manantial, pacharán, serán grandes protagonistas. Para ello se contará con Juan Carlos Fernández, del Txoko de Juan Carlos, dietista y nutricionista. Precio: 5 € adultos y 3 € niños. Reservas: tfno.

y Whatsup: 646185264- 948542371; info@tierrasdeiranzu.com

Visita guiada a la exposición de Henri Lenaerts. Museo de Navarra. 12.30 horas. En castellano. A cargo de expertos en la materia. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Selección DN+