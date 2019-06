Actualizada 13/06/2019 a las 12:50

Los cursos de verano organizados por las universidades de Navarra abordarán la próxima semana temas como Cuba y su revolución, la violencia en adolescentes y jóvenes, la restauración del paisaje, la crisis de la política en España o las prácticas formativas.

-“Cuba y su Revolución: el juicio de la historia 60 años después”, organizado por UNED-Tudela se impartirá el 17 de junio en la sede de la universidad. El curso está compuesto por dos ponencias con motivo del 60 aniversario de la Revolución Cubana. La primera ponencia, que lleva por título “La Revolución y su historia”, se acercará a los factores que llevaron a la Revolución Cubana, así como su implantación y sus primeros logros, la deriva soviética, el desarrollo económico y las consecuencias del bloqueo/embargo de Estados Unidos. La segunda ponencia, “Cuba, situación actual y futuro del régimen socialista”, analizará la situación del país desde el fin del bloque soviético, la alianza con la Venezuela de Chávez, el fin de Fidel, la presidencia de Raúl y las reformas frustradas, el relevo de Díaz Canel o la crisis venezolana y su impacto sobre la economía cubana, así como el posible futuro de la Cuba socialista.

-“La crisis de la política en España”, organizado por la UPNA se impartirá del 17 al 21 de junio en Civivox Condestable. La crisis económica de 2008 se transformó en España en una formidable crisis política. Los sujetos principales de la actividad política siguen bajo sospecha: los partidos, el sistema electoral, la administración de justicia y la separación de poderes, la monarquía, la transición que estuvo en el origen de todo. Como trasfondo, la corrupción se percibe como un fenómeno omnipresente. El curso persigue ofrecer una radiografía del momento político en el que nos encontramos, desde una clave institucional, centrada no tanto en los actores como en las estructuras de fondo.

-“Las prácticas formativas: clave para el descubrimiento profesional”, organizado por UNED Pamplona se impartirá del 18 al 20 de junio en la sede de la universidad. El curso tiene como objetivo fundamental crear un espacio de diálogo reflexivo entre los agentes implicados en las asignaturas de Prácticum y Prácticas Profesionales (docentes, profesores tutores, tutores de prácticas de centros colaboradores, estudiantes y egresados). Por un lado, para comprender la importancia nuclear del Prácticum y las prácticas externas en los títulos; y, por otro, para visibilizar la oportunidad que brindan para el autoconocimiento personal y el conocimiento de la profesión. En síntesis, debatir/analizar sobre aquellos elementos/ aspectos nucleares de las prácticas formativas que contribuyen a potenciar la profesionalización de los estudiantes.

-“La violencia en adolescentes y jóvenes: una responsabilidad de todos” organizado por UNED-Pamplona tendrá lugar el 19 y 20 de junio en la propia universidad. El curso impartido en euskera, tratará de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Están hechos para adecuar las emociones a los contextos y qué ocurre entonces con adolescentes que usan excesivamente la violencia? ¿Cómo podemos entender y qué es lo que nos dicen a través de su conducta? ¿Cómo podemos trabajar a nivel profesional la violencia de estos adolescentes en vez de usar la fuerza y enseñarles otros recursos? Se trabajará en torno a todo ello así como sobre la inteligencia emocional trabajando recursos y herramientas prácticas a nivel profesional.

-“Aprendizaje-servicio integrado para restaurar el paisaje. Experiencias aplicadas en torno al río Sadar en Pamplona /Iruña”, curso organizado por la Universidad de Navarra se impartirá los días 20 y 21 de junio en Civivox Condestable. La restauración paisajística es una disciplina amplia, que abarca diversos campos del saber. La integración de conocimientos técnicos, a menudo a través de la coordinación del trabajo de diferentes especialistas, es un reto habitual en este tipo de proyectos. Un reto, además, imprescindible de abordar pues la evolución del paisaje no puede ser gestionada adecuadamente si no es desde el ser ecológico, social y cultural de cada generación. No solo los profesionales de la restauración se enfrentan a esta situación; la integración de saberes también supone un reto necesario a la hora de educar a quienes desarrollarán estas tareas en el futuro.

