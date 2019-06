Actualizada 11/06/2019 a las 15:04

La presidenta del Gobierno de Navarra en funciones, Uxue Barkos, no descarta que pueda haber nuevas elecciones en Navarra, pero cree que es "el escenario que nadie quiere" y ha apuntado que "no puede ser el recurso fácil", ni la excusa para "no buscar fórmulas de encuentro y de trabajo".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Barkos ha considerado "inadmisible" que el PSN "vincule la gobernabilidad de Navarra al chantaje en otras instituciones", en alusión a las dos abstenciones ofrecidas a Pedro Sánchez para facilitar su investidura a cambio de que permita el Gobierno de Navarra Suma en la Comunidad Foral.



A su juicio, es una "posición muy diferente" la mantenida por el PNV, al asegurar que "tomarán nota" si el PSOE no deja que el Gobierno navarro se decida en el marco de la Comunidad Foral, que hacer "el chantaje" de Javier Esparza. "UPN utiliza, una vez más, a Navarra como moneda de cambio. Tienen empeño en hacer de Navarra un objeto político, a veces un objeto manoseado", ha lamentado.



Uxue Barkos ha asegurado que la intención de Geroa Bai es "tratar de mantener, en cierta manera", lo que han supuesto los últimos cuatro años "de cambio". A su juicio, la sociedad navarra ha hecho en las elecciones una apuesta por "seguir sosteniendo esa mayoría progresista plural". Por ello, su formación tiene "una posición clara y firme de seguir una senda muy similar", aunque "con otra responsabilidad importante en este momento de esa búsqueda de estabilidad política".



Barkos ha manifestado que "la búsqueda de posibilidades de estabilidad, requiere capacidad de negociación, y nunca puede cerrarse". Tras rechazar que Geroa Bai pueda hacer "un papel de puente" entre EH Bildu y PSN, ha apuntado que tiene "claro" que, "en el caso de que sea capaz de trabajar en un acuerdo para un Gobierno estable, de políticas progresistas, de reconocimiento de la pluralidad de Navarra", estarán "ahí".

ESTABILIDAD

A su juicio, "existe un horizonte de estabilidad", y ha apuntado que no concibe la política como "llegar por la mínima a ocupar un sillón y, a partir de ahí, verlas venir". "Creo que es una crasa equivocación", ha añadido.



Barkos cree que "es un mal ejemplo lo de confiarlo todo a las geometrías variables o de otro tipo" porque "no dan un resultado rezonable, si uno no es capaz de buscar consensos" desde una mayoría parlamentaria "sólida". "Creo que el mejor ejemplo está en la Comunidad Autónoma Vasca. Existe un Gobierno que no tiene mayoría parlamentario, pero que ha sabido trabajar en esos términos", ha añadido.



La presidenta navarra en funciones ha defendido para la Comunidad Foral "cualquier experiencia de Gobierno que lleve estabilidad", y ha puesto como ejemplo los últimos cuatro años de su Ejecutivo, porque "coloca a Navarra en una situación mucho más fuerte para hacer frente a los embates que quedan todavía por pasar".



En cuanto a la constitución de Ayuntamientos, que el PSN no ha vinculado a la conformación del Ejecutivo autonómico, Uxue Barkos ha considerado que, en este caso, "se equivoca profundamente" el Partido Socialista porque en Navarra los consistorios "tienen siempre un protagonismo indiscutible en la relación con el Gobierno".



"Llevar a cabo una posición de ponernos de perfil en la conformación de los ayuntamientos, dejarlo en manos de la lista más votada, cuando se ve que hay un claro avance de Navarra Suma en esas posibilidades si no se responde desde la existencia cierta, sólida y estable de una mayoría progresista, va a dejar a un hipotético posible Gobierno liderado por el Partido Socialista en una situación más difícil", ha advertido. En esta línea, ha precisado que Geroa Bai trabajará, "hasta el final, para reconducir en la medida de lo posible esa situación".

ELECCIONES

En caso de que la investidura en Navarra se posponga hasta el 26 de agosto, cuando expira el plazo legal establecido, Uxue Barkos ha explicado que no se podría "descartar un adelanto electoral", aunque "no es lo ideal para el conjunto de la ciudadanía". No obstante, ha señalado que, si se es "incapaz de ofrecer a la ciudadanía la seguridad de un Gobierno estable, progresista y plural", cabe la posibilidad de una repetición de comicios.

