Beltrán pide al PSOE que Navarra no sea "moneda de cambio"

Actualizada 12/06/2019 a las 12:44

La presidenta del PP en Navarra y diputada por Madrid en el Congreso, Ana Beltrán, ha solicitado este miércoles al PSOE que esté "a la altura" y Navarra no sea "moneda de cambio" en las negociaciones postelectorales porque la comunidad foral es "pieza clave" en la unidad de España.



En una entrevista en Antena 3, Beltrán ha afirmado que la alcaldía de Pamplona debe ser para Enrique Maya, de Navarra Suma, que "es la fuerza más votada". A su entender, es "importante sacar a Bildu" del gobierno, máxime cuando en las listas de esta formación "va una persona procesada por ser miembro de ETA". "La alcaldía debe ser para Navarra Suma y espero que el Partido Socialista esté a la altura", ha manifestado.



Dicho esto, ha señalado que el PSOE "no puede permitir que el PSN no consienta que sea Navarra Suma" la fuerza que gobierne la Comunidad foral, que fue también la "fuerza más votada" tras la "generosidad" de tres partidos que acordaron concurrir juntos a las urnas: UPN, Cs y PP.

Beltrán considera que los navarros "han dicho bien claro que no quieren que gobierne el nacionalismo". "Y Geroa Bai es un partido nacionalista", ha exclamado. Según ha añadido, para que la socialista María Chivite sea presidenta de Navarra "tiene que tener los votos por activa o por pasiva de Bildu". "Le pido personalmente al PSOE que no tenga a Navarra como moneda de cambio", ha apostillado.



EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE ZARAGOZA, PARA EL PP



Beltrán ha descartado para la Alcaldía de Madrid otro escenario que no sea que el candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, sea alcalde, porque "la única alternativa" es que repita al frente del Consistorio Manuela Carmena. "Ciudadanos tendrá que elegir", ha manifestado, para recordar que el partido naranja ya ha dicho que el PP es su "socio preferente" y tiene que "ser coherente".



Al ser preguntado si el PP va a dar la presidencia de Aragón a Cs a cambio de que Begoña Villacís, de Cs, renuncie a la Alcaldía, Beltrán ha señalado que esas conversaciones están pendientes y no se ha "cerrado nada de nombres". Además, ha recordado al PAR que Vox "no quiere entrar" en el Gobierno regional.



Además, Beltrán -que forma parte del comité negociador designado por la dirección del PP para los pactos postelectorales- ha señalado que la alcaldía de Zaragoza debe de ser para el PP, si bien ha señalado que los partidos todavía están en plenas negociaciones. Por eso, ha apelado a la "prudencia" y ha pedido además a los partidos "ser generosos".



DESCARTA FACILITAR LA INVESTIDURA DE SÁNCHEZ



En línea con lo que ya expresó públicamente Pablo Casado, tras reunirse con Pedro Sánchez, ha subrayado que el PP no va a apoyar "ni por activa ni por pasiva" esa investidura. "La postura del PP es una postura responsable, por el bien de España, no vamos a apoyar la investidura de Pedro Sánchez", ha abundado.



Eso sí, la dirigente del Partido Popular ha señalado que su formación sí se abre a la posibilidad de apoyar pactos de Estado en asuntos relevantes como la unidad de España o asuntos relacionados con la educación.



Sobre la posibilidad de una nueva convocatoria de elecciones generales, ha indicado que "no le interesan a ningún partido", por mera "responsabilidad". "Hay que llegar a acuerdos y es a Sánchez al que le compete, sin contar con los independentistas, gobernar. La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez", ha concluido.

