Actualizada 18/04/2019 a las 19:06

Una hipotética reforma de la Constitución serviría según algunos candidatos navarros para actualizar la Carta Magna con un impulso más social, mientras que otros se enzarzan en la necesidad de mantener o eliminar la disposición transitoria cuarta que abre la posibilidad de la anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca.



Así lo han indicado a preguntas de Efe, a las que Sergio Sayas (Navarra Suma) contesta que "por supuesto" se debería eliminar esta disposición, porque "los navarros no queremos ser vascos y la transitoria cuarta no es libertad para los navarros sino un pago al chantaje nacionalista".

"La Comunidad más histórica de España, la única Foral no merece, 40 años después, seguir sin tener un estatus claramente definido en la Constitución", afirma el candidato de la plataforma conformada por UPN, PP y Ciudadanos.



Un aire diferente para esa posible reforma es el que pretende Ione Belarra (Unidas Podemos), para quien "sin duda la Constitución necesita una actualización para adaptarla al siglo XXI", pero "hay que abrirla para garantizar más derechos y no menos, como proponen algunos", y para "blindar los derechos sociales".



Al respecto, Belarra subraya que "lo más sorprendente" es que quienes se autodenominan "constitucionalistas" son "quienes más han incumplido la Constitución, como el artículo 47 que recoge el derecho a una vivienda digna", por lo que propone "que se lea más la Constitución y se use menos como arma arrojadiza, a ver si así algunos empiezan a cumplirla".



Uno de los aludidos, Santos Cerdán (PSN-PSOE) coincide sin embargo en que las prioridades de los socialistas en una posible reforma constitucional son las de "avanzar en derechos sociales, democracia y laicidad del Estado", y excluye de sus prioridades a la disposición transitoria cuarta.



"Ni su supresión ni su activación" es prioritaria para el PSOE, señala tras recordar que este artículo formó parte del consenso constitucional en torno a Navarra, y advierte de que "si se realizara alguna modificación debiera ser por un amplio consenso de las fuerzas políticas de Navarra. En cualquier caso, solo es una vía democrática que tiene el pueblo navarro", zanja.



Por Geroa Bai, Koldo Martínez subraya que en una reforma de la Constitución la "prioridad" de esta coalición sería "que Navarra fuera reconocida como Sujeto Político", pero para ello partirían de la actual Disposición Adicional Primera de la Constitución, "sobre la que se asienta nuestro autogobierno, para desarrollarla", y a esta reforma seguiría su propuesta de "un nuevo pacto con el Estado, de igual a igual, que alumbrara una nueva LORAFNA".



Así, Martínez rechaza el uso que UPN ha hecho de la Transitoria Cuarta "como elemento de confrontación identitario para que no se debata sobre aumentar nuestro autogobierno", aunque también muestra su "rechazo más absoluto a eliminar un derecho reconocido para quitar una herramienta democrática de decisión".



Coincide la candidata de EH Bildu, Bel Pozueta, en que la "prioridad" es "que se reconozca a Navarra como sujeto político" y que se modifiquen artículos como el 2 de la Constitución, que "sólo reconoce la existencia de una única nación, además como patria común e indivisible", para que por el contrario se reconozca el derecho de decidir a aquellas comunidades históricas que lo han reivindicado.



"Reconocido ese derecho en esos términos, el mantenimiento o no de la actual Disposición Transitoria Cuarta no es prioritario" para EH Bildu, señala para advertir que "en todo caso su propia existencia deja claro que el tema de las relaciones entre Navarra y los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca es un asunto sin cerrar", en el que abogan por solventar "no en términos de integración" sino de "la confederación entre esos territorios".

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+