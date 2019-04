Sánchez promete una reforma de la Constitución que blinde las pensiones públicas

Actualizada 13/04/2019 a las 16:10

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido este sábado en Canarias a promover, si revalida el cargo, una reforma de la Constitución que blinde el carácter público de las pensiones.



En un mitin ante unas 1.200 personas que prácticamente llenaban el auditorio del Centro de Congresos de Arona (sur de la isla de Tenerife), ha detallado que esa reforma que quiere impulsar tendrá por objetivo "blindar el carácter público, la dignidad y la sostenibilidad financiera de las pensiones" en España.

Sánchez ha contrapuesto la apuesta y la defensa que su partido hace del sistema público de pensiones con la posición del PP de Pablo Casado, cuyo fichaje económico, Daniel Lacalle, reconoció en una entrevista que el debate en torno a las pensiones no está en su revalorización, sino en ver cuánto se recortan.



El líder socialista ha advertido de que si las pensiones volvieran a revalorizarse cada año tan sólo un 0,25 por ciento, como decidió el Gobierno de Mariano Rajoy con su primera mayoría absoluta, eso supondría una merma en el poder adquisitivo de los pensionistas de como "mínimo el 20 por ciento" de aquí a dos décadas.



Sánchez ha culpabilizado a la "ultraderecha" de Vox de que en España se empiecen a cuestionar consensos que parecían incuestionables, no sólo en materia de pensiones, sino también en lo que respecta a los derechos de los homosexuales o a la lucha contra la violencia de género. Los socialistas, en cambio, quieren un país donde las mujeres se sientan "libres, iguales y vivas", ha clamado arrancando los aplausos del público.



Ha censurado a PP y a Ciudadanos por abrazar "sin ningún tipo de rubor" los argumentos de la "ultraderecha" de Vox, en vez de rebatirlos, al tiempo de que ha advertido de que el partido de Santiago Abascal, que está despertando mucha curiosidad, no tiene nada de nuevo en España. "¡Si Blas Piñar estaba al principio de la democracia, si existía Fuerza Nueva. La ultraderecha siempre ha existido en nuestro país, fuera o dentro del PP", ha señalado en tono despectivo.



Sánchez ha lamentado que la irrupción de Vox esté "radicalizando" las posiciones de PP y Ciudadanos. Por eso, ha pedido al votante indeciso que en estos trascendentales comicios se decante por el PSOE porque es el único que propone un "proyecto cabal y moderado", que garantiza que España seguirá avanzando hacia el futuro y no retrocede al pasado como plantean, a su juicio, las tres derechas.



LA VICTORIA DEL PSOE, "MUY CERCA"



Al votante socialista convencido, le ha arengado diciéndole que ve "muy cerca" que el partido gane unas elecciones generales "por primera vez en 11 años" y lo haga con una amplia mayoría que le permita depender "de sus propias fuerzas", hablando con todos los partidos, pero gobernando en solitario.



Como viene subrayando en cada mitin de esta campaña, Sánchez ha subrayado que allá por donde va comprueba que hacía mucho tiempo que no veía "latir el corazón del PSOE con tanta fuerza como en estas elecciones".



También ha explicado, como viene siendo habitual en sus mítines, cómo la realidad ha demostrado que no es cierta la acusación de la derecha sobre un supuesto pacto oculto con los independentistas a cambio de que le apoyaran en la moción de censura.



El rechazo de los independentistas a su proyecto de Presupuestos, ha subrayado, demuestra que el PSOE no suscribió ningún acuerdo con ellos, como tampoco sería una prueba de que el PP pactase con ellos si en lugar de aprobar la moción hubiesen votado a favor de la permanencia de Mariano Rajoy en La Moncloa. El razonamiento de la derecha es, pues, "absurdo", ha opinado.



"Tanto el independentismo como la derecha saben que la independencia en Cataluña no se va a producir. No solo porque la comunidad internacional tras la Declaración Unilateral de Independencia le dio la espalda, sino porque cada vez que los catalanes han votado en las urnas en unas elecciones autonómicas, con todas las garantías legales, "han dicho que no se quieren independizar de España", pues los partidos independentistas no han conseguido una mayoría de votos.



Sánchez ha sacado pecho de la asunción de responsabilidades que supuso para el PSOE presentar esa moción tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PP.



Como también ha puesto en valor todas las medidas sociales que su Gobierno ha conseguido aprobar en tan sólo 10 meses y con un grupo parlamentario de 84 diputados. "¿Os imagináis lo que podríamos hacer con más diputados?", ha interpelado al auditorio.



La recuperación del subsidio a parados de más de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas o la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros son algunas de las medidas que ha enumerado.

