La sanidad copa gran parte de los mensajes electorales de Jueves Santo en Navarra

Actualizada 18/04/2019 a las 15:40

La sanidad ha sido el tema que ha copado este jueves buena parte de los mensajes electorales, aunque también los ha habido sobre infraestructuras y los centros de decisión de los partidos.



Para Navarra Suma, han dicho, Carlos García Adanero y Cristina Sanz, las infraestructuras son desarrollo y por eso han criticado la postura del Gobierno de Uxue Barkos con el TAB o el canal de Navarra.



Son "fundamentales", ha añadido García Adanero, quien ha calificado el TAV como "prioridad" y denunciado que Itoiz, Canal de Navarra, autovías, Baluarte o el Pabellón Arena "son infraestructuras que los nacionalista han intentado paralizar o que no se hicieran" cuando "todas han significado progreso para nuestra comunidad".



"Han optado por no invertir y paralizar el desarrollo de la comunidad", ha afirmado, en la misma línea en la que Cristina Sanz ha sostenido que "hay dos maneras de gobernar, generando riqueza o imponiendo el pensamiento único, buscando la prosperidad de tu comunidad o estando obsesionado por cuestiones identitarias, dejando a Navarra preparada para el futuro o dejándola en el pasado".



Y Barkos "prefirió no molestar a sus socios que gobernar para todos los navarros, prefirió el sillón de presidenta que la prosperidad de nuestra comunidad", ha señalado, y ha contrapuesto esta actitud con la de gobiernos de UPN y PP que los que "a Navarra le ha ido bien" porque han actuado "con responsabilidad, anteponiendo el interés general, con lealtad y cumpliendo con la palabra dada".



La candidata del PSN a la presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha defendido por su parte un sistema sanitario "universal, moderno y sin copagos para las rentas y pensiones bajas" tras los recortes aprobados por los gobiernos del PP.



Según Chivite "el PSOE quiere una sanidad pública de calidad y eso pasa por recuperar la inversión y acabar con los años de recortes y privatizaciones del PP", a lo que ha sumado la necesidad de elaborar una Estrategia de Renovación del Sistema Nacional de Salud. que mejore los recursos y las condiciones de los profesionales sanitarios, adapte la tecnología y amplíe la cartera de servicios.



La ludopatía ha sido el eje este jueves de Unidas Podemos, una "lacra que está destrozando familias enteras", ha aseverado el candidato a la presidencia del Gobierno foral, Mikel Buil.



Y para combatirla la formación morada apuesta por poner el foco en las casas de apuestas y en las apuestas on line, así como en su publicidad, ya que la ludopatía es "un problema de salud pública de primer orden".



También ha hablado este jueves de sanidad el cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Koldo Martínez, quien ha abogado por el reconocimiento de los derechos de los pacientes en todas las áreas de la salud, "independientemente del lugar de origen o la situación administrativa", algo que "ha sido negado por el PP y limitado por el PSOE".



Para Koldo Martínez, los pacientes han pasado de ser "objetos del cuidado" a ser "sujetos de las decisiones", un avance que ha valorado como también el que "nadie se vea obligado a desplazarse a la sanidad privada" para recibir tratamientos o interrumpir un embarazo, un logro que ha atribuido al Gobierno de Barkos igual que la reducción de listas de espera, la atención universal o la OPE de 1.265 plazas, "la máxima permitida por la tasa de reposición".



Por último la candidata de EH Bildu, Bel Pozueta, ha centrado su mensaje electoral en los partidos que tienen su centro de decisión en Madrid, de los que desconfía porque "allí siempre prima la tendencia a centralizar el poder y acaparar recursos, tomando decisiones en nombre de los pueblos y de la sociedad sin tenerlos en cuenta".



En este sentido ha subrayado que el monumento a los Fueros recuerda que "es mejor enfrentarse a los planes centralistas y autoritarios que adoptar posturas sumisas", y "nadie está más preparado que las mujeres y hombres de EH Bildu para defender nuestros derechos y libertades".

