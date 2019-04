UGT pide que se elimine el complemento salarial de los exaltos cargos

Actualizada 15/04/2019 a las 12:12

El sindicato UGT ha pedido al Gobierno de Navarra que elimine el complemento del 25% del salario que perciben hasta su jubilación los exaltos cargos que son funcionarios.

Se trata de "una injusticia y una prebenda más propia de otros tiempos", ha dicho en conferencia de prensa el responsable de Administración Foral en la Federación de Servicios Públicos de UGT, Jesús Elizalde.

Y ha añadido que "carece totalmente de justificación que se perciba una remuneración por haber ocupado en el pasado un cargo, máxime cuando la mayoría de los empleados públicos aún estamos sufriendo las consecuencias de la crisis".

En la misma línea ya se pronunció la pasada semana CCOO, que calificó este "plus" de los exaltos cargos como "injusto e inapropiado", ya que "no tiene ningún sentido y menos en un momento en el que todavía el poder adquisitivo de las personas que trabajan en las administraciones públicas, recortado en los años de austeridad impuesto por la derecha, no se ha recuperado".

