CC OO pide al Gobierno foral que "anule" el complemento del 25% para exaltos cargos

Actualizada 11/04/2019 a las 12:39

CC OO ha pedido al Gobierno de Navarra que "rectifique y anule" el complemento del 25 % recuperado para exaltos cargos del Ejecutivo foral que sean funcionarios.

En opinión del sindicato, "este plus por ejercer un cargo político es injusto e inapropiado, no tiene ningún sentido y menos en un momento en el que todavía el poder adquisitivo de las personas que trabajan en las administraciones públicas, recortado en los años de austeridad impuesto por la derecha, no se ha recuperado".

Además, en un comunicado, ha afirmado que "este plus no tiene tampoco ningún sentido compensatorio porque al ejercer un cargo público de alta dirección no se genera ningún daño objetivo en la progresión profesional de las personas funcionarias".

También ha criticado CC OO las declaraciones de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, sobre que "este era el único recorte que quedaba por revertir" y ha señalado que "esto no es cierto". "A los empleadas públicos se les rebajó el salario un 5% de media en 2010 y se mantuvo congelado hasta 2016, sin haberse revertido esa medida a día de hoy", ha remarcado.

Para el sindicato, "este plus era criticable antes y lo es ahora, porque no está pensado para corregir situaciones injustas sino para premiar lealtades políticas".

Te puede interesar

Selección DN+