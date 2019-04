26 propuestas de igualdad de cara a la campaña electoral en Navarra

Actualizada 11/04/2019 a las 13:33

Técnicas de igualdad de Navarra han presentado 26 propuestas a todos los grupos políticos para que las integren en sus campañas electorales, unas iniciativas referidas, entre otros aspectos, a la violencia contra las mujeres, el empoderamiento y la transversalidad de género en las administraciones.



“Los grupos políticos que no tengan en cuenta las demandas de las mujeres, que somos el 51% de la población, y no las integren en sus programas políticos, estarán dando la espalda a una realidad en la que encontramos en estos momentos”, ha afirmado la técnica de igualdad del Ayuntamiento de Ansoain, Eva Istúriz.



De esta forma se ha pronunciado en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con las técnicas de igualdad tanto del consorcio de desarrollo de la Zona Media, Ana Elcano, como del Ayuntamiento del valle de Aranguren, Josune Antxo.



Tras considerar que las formaciones que no incorporen en su campaña estas medidas estarán “cometiendo un error”, ha mostrado su preocupación por “las relaciones patriarcales y machista” que se ven estos días “ante las demandas y los avances de las mujeres”.



En este sentido, ha lamentado que “no deja de ser desagradable escuchar algunos discursos que te retrotraen a épocas antidemocráticas”.



“No solamente hay que hacer caso a estas propuestas, sino que los partidos tienen que asumir y responder a las demandas del movimiento feminista”, ha añadido.



Por todo ello, y entre otros aspectos, han propuesto consolidar las unidades de igualdad de género de la administración Foral, así como la aprobación de un plan de uso y aplicación de un lenguaje inclusivo y no sexista.



También apuestan por destinar al menos el 1% del presupuesto de las administraciones públicas al impulso de la igualdad y por garantizar la formación especializada en la materia al personal político responsable de la toma de decisiones.



Por otro lado, abogan por ampliar los recursos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, además de mejorar la gestión de los expedientes con la creación de una ventanilla única. Se plantea, además, implementar la figura de una técnica de igualdad dentro de la Defensoría del Pueblo de Navarra.



En otro orden de cosas, se defiende la aprobación de un Plan de Igualdad interno en la Administración foral y local, así como un Plan de apoyo al asociacionismo de mujeres y al movimiento feminista.



Además de la creación de una escuela de empoderamiento permanente para mujeres, se propone que la presidencia del Gobierno de Navarra sea la que asuma directamente la gestión del Organismo Navarro de Igualdad, “con el fin de garantizar la transversalidad de género en todas las políticas públicas” del Ejecutivo.



En esta línea, se apuesta por garantizar la formación especializada en materia de igualdad de todo el personal que trabaja en el Instituto Navarro para la Igualdad. Respecto a la Administración local, se quiere asegurar el desarrollo de políticas de igualdad en todo el territorio de Navarra.



En respuesta a los periodistas, Istúriz ha indicado que una de las claves para prevenir la violencia contra las mujeres es “educar en igualdad”. También ha lamentado que “hasta ahora las políticas públicas de igualdad no han estado en la política con mayúsculas”.



“Se ha tenido en cuenta, se ha legislado y se ha actuado sobre política pública de igualdad, pero no ha estado como una corriente principal a la hora de la política con mayúscula”, ha subrayado.



Istúriz no ha podido poner el acento en alguna de las propuestas por encima de otras porque “cuesta mucho”. "Decidir entre medidas que suponen un apoyo a mujeres que están en procesos de violencia o sobre el empoderamiento es complejo”, ha reconocido.

