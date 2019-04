Actualizada 10/04/2019 a las 15:19

La necesidad de alcanzar un consenso de futuro en política lingüística acorde a la realidad social de Navarra ha sido el eje fundamental del foro celebrado este miércoles en Diario de Navarra dentro del ciclo temático organizado para hacer balance de la legislatura que ahora acaba.

Cinco ponentes han puesto voz a los distintos puntos de vista existentes en torno a este tema en esta Comunidad. Ángel García Sanz-Marcotegui, catedrático de Historia Contemporánea en la UPNA; María José Anaut Couso, secretaria del sector de Educación de UGT; Eduardo Gil Bera, Premio Euskadi de Literatura; Izaskun Arratibel Pastor, miembro de Eusko Ikaskuntza; e Iñaki Iriarte López, profesor de la UPV.

Todos ellos han coincidido en su deseo de huir de la confrontación y de la fractura social en este asunto, de acercar posturas y de trabajar por la convivencia. En el caso del profesor Iñaki Iriarte, ha considerado fundamental "despolitizar el euskera" para evitar "recelos innecesarios en lugar de asumirlo con naturalidad" y poder alcanzar una "paz lingüística". Y ha defendido para ello no convertirlo en un tema identitario. "La legislatura que acaba creo que ha estado equivocada porque ha basado su política lingüística en principios identitarios. Existe el convencimiento en el Gobierno de que el objetivo es recuperar terreno perdido. Lo que necesitamos es una política basada en la realidad de los individuos para hablar en la lengua que quieran y en la no imposición con el fin de que los derechos individuales de unos que quieren hablar en euskera no se conviertan en obligaciones para los demás", ha argumentado. "Hay que ver exactamente cuál es la demanda en cada zona desde una paz lingüística. Necesitamos escucharnos con respeto para atender la realidad cultural y la individual", ha añadido.

Sobre la realidad de Navarra ha incidido el profesor García Sanz-Marcotegui, quien ha reconocido los esfuerzos que se han hecho en esta Comunidad en los últimos 40 años y ha reclamado el diseño de una política lingüística de futuro partiendo de la realidad en cada zona: "No se puede plantear lo mismo en zonas vascófonas que en aquellas en las que no se ha hablado el euskera nunca". Y ha manifestado que durante esta legislatura ha faltado un "debate serio" para "fijar la naturaleza de este asunto y acordar una estrategia común". El catedrático de la UPNA ha señalado que el euskera tiene muchas vertientes pero que también "es un tema político porque hay que tomar decisiones sobre los recursos que se invierten en él".

En este sentido, el escritor Eduardo Gil ha abogado por una Administración laica "en cuanto a la sacralización lingüística" que respete la libertad de los individuos, "más sagrada que cualquier ideal lingüístico". El premio Euskadi de Literatura ha asemejado las políticas del Gobierno sobre el euskera con la etnocracia, "un gobierno basado en un elemento etnográfico, la lengua sagrada". Ha subrayado que "la sociedad navarra no puede asumir porcentajes de uso ni desigualdad ni extorsión por un ideal etnográfico" y ha defendido el conocimiento de una lengua "como instrumento de entendimiento": "Cuando dejan de ser eso se convierten en objetos de insidia".

En el debate abierto otro tema ha acaparado sumo protagonismo: el acceso en igualdad de cualquier navarra a puestos de empleo público. Desde el sindicato UGT, María José Anaut ha considerado que el decreto foral sobre el uso del euskera en la Administración aprobado por el cuatripartito "vulnera ciertos derechos fundamentales, como la igualdad, el mérito y la capacidad" y "cierra las puertas al 90% de los navarros a trabajar en su propia Administración". "No compartimos el deseo del Ejecutivo de hacer una política bilingüe en una sociedad que no lo es", ha afirmado. Ha recordado que según un estudio de Klusterra Soziolingüistika, realizado en otoño de 2016 y sufragado en parte por Euskarabidea (Instituto Navarro del Euskera), sólo un 6,7% de los navarros utiliza el euskera de modo cotidiano, un porcentaje que se reduce a un 2,9% en el caso de Pamplona y en este punto ha señalado que el gobierno "ignora estos datos y prefiere poner sobre la mesa otros menos realistas pero más acordes con sus anhelos".

Sobre la asignación de plazas en euskera se ha manifestado también Izaskun Arratibel, quien ha indicado que en los últimos cuatro años sólo ha habido un aumento de un 0,6% en los puestos con perfil bilingüe en la Administración. "En 2015 representaban un 0,9% y en 2019 un 1,5%, por tanto no hablamos de un aumento desbocado", ha especificado y ha calificado la política del gobierno en este punto como "activa. equitativa y ponderada". La miembro de Eusko Ikaskuntza ha defendido la necesidad de proteger una "lengua minorizada" en lugar de hacer una lectura de su uso en Navarra para abandonarla. Ha propuesto "huir de la confrontación y del enquistamiento" en esta materia y ha apelado al "orgullo" por "nuestro modelo de formación bilingüe". Además, ha apelado a la continuidad formativa en euskera en la universidad y en la formación profesional.

Desde CCOO, presentes entre el público, han apostado por buscar un "clima conciliador" con el fin de "acordar el mayor consenso", "sin imposiciones" para lograr "un reconocimiento mutuo y una mejor convivencia".

Con el foro sobre política lingüística, se cierra el ciclo de debates desarrollado por Diario de Navarra en las últimas semanas y en los que se ha conversado sobre educación, infraestructuras, fiscalidad y salud.

