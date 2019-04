Un reportaje de Sonsoles Echavarren en Diario de Navarra, premio nacional

Actualizada 06/04/2019 a las 13:05

"Marta Martínez era una madre sin bebé (...). 'No hay latido', les dijo la ginecóloga durante una ecografía rutinaria en la semana 36 (...). Aún recuerdo cómo Marta, que entonces tenía 33 años, me contó esta historia en febrero del año pasado. Ella fue la protagonista de la información que publiqué en Diario de Navarra sobre los bebés que mueren en el embarazo, el parto o el primer mes de vida. Una realidad que aún es un 'tabú', de la que nadie habla pero que provoca muchísimo sufrimiento en las familias".

Estas palabras son de la periodista de Diario de Navarra, Sonsoles Echavarren, quien este viernes recogió en Palma de Mallorca un Premio de Periodismo del IVI.

Los galardones fueron entregados en un congreso internacional de fertilidad, organizado por IVI. En concreto, el trabajo de Echavarren, especialista en temas de educación y familia, ha sido reconocido en la categoría de salud materno fetal.

En este acto, la periodista de Diario de Navarra explicó: "Quería hacer visible un tema tabú del que nadie habla y que parece que no existe (...). La ciencia asegura que los abortos de primer trimestre son muy frecuentes. Pero la psicología insiste en que el dolor por la pérdida es el mismo. "El vínculo de la madre con el bebé no se puede cuantificar en semanas", añade la psicóloga Patricia Roncallo. Las familias se sienten muy solas. Casi nadie les habla de lo que ha ocurrido. ¡Es como si no hubiera pasado!".

El reportaje premiado es el siguiente: Unos 30 bebés mueren al año en el embarazo, el parto o en el primer mes de vida. Y cuenta con dos noticias relacionadas que son las siguientes:

-Un dolor compartido que duele menos

-Marta Martínez Fragoso: “Salir del hospital con los brazos vacíos fue desgarrador”

BIOGRAFÍA

Echavarren, casada y madre de tres hijos, trabaja en el rotativo navarro desde hace dos décadas. Es profesora asociada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y a sus 43 años ha publicado el libro 'Las reinas del patio'. Entre otras premios, ha recibido el Concha García Campoy de Periodismo (modalidad prensa escrita) en 2017 (concedido por la Acamedia de la Tevisión de España) / Finalista Premio Tomás Belzunegui (por un reportaje sobre personas mayores).

