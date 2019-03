Fermín Arnedo, agricultor de Corella: "Si no caen 50 litros en quince días perderemos toda la cosecha"

30/03/2019 a las 06:00

“La experiencia me dice que si en marzo el cereal de secano no crece con humedad hay que ir pensando en no cosechar en junio. Y, por desgracia, ese camino llevamos este año. Si no llueve en un plazo máximo de quince días, y caen más de 50 litros por metro cuadrado, podemos dar por perdida toda cosecha de cereal en secano”, cuenta con resignación el agricultor de Corella Fermín Arnedo Jiménez. “Tiene que llover de lo lindo. Tormentas de más de 20 litros por metro cuadrado. Menos

