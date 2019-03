David Navarro, agricultor de Tudela: "Lo que angustia es que no se ve agua a la vista"

30/03/2019 a las 06:00

David Navarro Lorente es un agricultor de Tudela que, como otros muchos, está pendiente del tiempo, por lo que consulta por Internet las webs más acreditadas de pronósticos meteorológicos. “Todo el día mirando a ver si vemos alguna nube”, comenta. “En regadío, al final, podemos regar y, aunque hay un sobrecoste, el problema tiene solución. Lo peor es el secano porque no se puede regar. La situación está mal, pero lo que angustia es ver que no va a llover pronto. En una semana no s

Etiquetas Tudela

Agricultura

Selección DN+