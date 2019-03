Uxue Barkos: "Navarra se juega su autogobierno"

Actualizada 26/03/2019 a las 10:10

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha alertado este martes de que en los próximos meses "Navarra se juega su autogobierno", que su formación defiende ya no tan solo como un derecho histórico sino como un elemento imprescindible para "no perder el tren de la vanguardia".



Así lo ha señalado en una conferencia titulada 'Navarra a la defensa del autogobierno' en el Foro Ser Navarra, en el que la presidenta ha repasado los logros de su Ejecutivo en estos cuatro años, en los que la sociedad navarra ha vivido el relevo institucional "con enorme sensatez", tras constatar los "anuncios infundados de que llegaba el apocalipsis".



También se ha referido a las próximas elecciones y, teniendo en cuenta el "poliédrico" panorama político en Navarra, a los posibles pactos postelectorales, un aspecto sobre el que ha negado que Geroa Bai tenga "líneas rojas" con las actuales fuerzas parlamentarias, pero ha reconocido que sí hay "alarmas rojas en muchas de las propuestas" que defienden partidos como UPN o PP.



En el ámbito nacional también ha señalado que los políticos "debemos a la sociedad la capacidad de encuentro y diálogo", y por ello ha sido rotunda al expresar un "sí al pacto", pero de igual manera firme al señalar que "no de cualquier manera", aunque también reconociendo que en el Congreso Geroa Bai no tendrá capacidad de liderar un pacto "pero sí puede aportar".



