Ione Belarra (Podemos) reclama garantías para el derecho a la vivienda

La candidata de Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha reclamado este viernes en Tudela que el derecho a la vivienda sea “uno de los ejes fundamentales” de los gobiernos que salgan de las próximas elecciones generales y de las autonómicas y municipales.



Belarra ha hecho este alegato en un acto de Podemos celebrado en la capital ribera, acompañada por Daniel López, candidato a la alcaldía de la ciudad por la formación morada, y Mikel Buil, cabeza de lista del partido al Parlamento de Navarra.



La que fue hasta hace unas semanas portavoz adjunta de Podemos en el Congreso ha expresado que su partido ha estado “desde el principio” poniendo el foco en uno de los problemas más acuciantes del país y “del lado de las personas”.



“Cuando negociamos la Ley Hipotecaria en el Congreso, otros partidos como PP, PSOE, Ciudadanos e incluso el PdCAT se retrataron y demostraron que no están contra los desahucios y no quieren bajarle el alquiler a la gente, dos aspectos que nosotros seguimos poniendo en el centro de nuestra agenda”, ha expresado.



Belarra ha manifestado que Podemos también ha trabajado en esas políticas de acceso a la vivienda en el ámbito municipal, poniendo en valor el trabajo de Daniel López en el Ayuntamiento de Tudela como concejal de Urbanismo.



“Que proyectos como el Tudela Renove, que facilita la mejora de la eficiencia energética y el ahorro para los vecinos de la ciudad, tengan continuidad depende en buena medida de que Dani sea el próximo alcalde de Tudela”, ha señalado.



Al respecto, López ha insistido en que la continuidad de un equipo de gobierno de izquierdas y progresista en la capital ribera será “sinónimo de que se sigan aplicando políticas y poniendo en marcha proyectos a nivel municipal” para mejorar el derecho a la vivienda.



Por su parte, Mikel Buil ha argumentado que, por más que se haya legislado en Navarra sobre derecho a la vivienda, sigue siendo “una ilusión”.



Buil ha aseverado que es “una pena” que los primeros frutos recogidos se estén viendo “después de cuatro años”, con aspectos como la construcción de 500 viviendas para alquiler o la renta para jóvenes y para familias en situación de necesidad.



El candidato de Podemos Navarra ha asegurado que su formación tiene en mente redoblar esfuerzos en la próxima legislatura en ámbitos como “un censo de viviendas vacías en manos de grandes tenedores”, en el aumento de la construcción de viviendas de alquiler y en “potenciar la figura de la cooperativa en cesión de uso como una manera de restar a la especulación”.



Por otro lado, tanto Belarra como Buil y López han mostrado su malestar por el anuncio de nuevas maniobras con fuego real en el Polígono de Tiro de Bardenas, ya que “ponen en riesgo a la ciudadanía” por desarrollarse en un parque natural situado cerca de cascos urbanos de municipios como Tudela.



“Exigimos al Ejército el cese de esa actividad porque necesitamos construir unas relaciones internacionales basadas en el diálogo; el Gobierno actual no está teniendo la valentía suficiente para cambiar nuestra posición geoestratégica en el mundo. No queremos más guerras. No compartimos esa política ni la vamos a defender”, ha expresado Belarra.

