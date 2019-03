Actualizada 17/03/2019 a las 11:44

El PSN ha reiterado su objetivo de "liderar el próximo Gobierno de Navarra" y ha llamado a "sumar esfuerzos para construir una alternativa fuerte a la derecha en Navarra".

Los socialistas, que este domingo han ratificado las listas para las elecciones en el Comité Federal del PSOE, han destacado en un comunicado que "estamos ante la gran oportunidad para dotar a Navarra de un gobierno de progreso que defienda la foralidad, que sea social, innovador e igualitario".



Para el PSN, "la derecha se une ante una debilidad manifiesta y una falta de proyecto y de liderazgo para nuestra comunidad". Frente a ello, ha remarcado que los socialistas "sí tenemos un proyecto de gobierno, de futuro, para la prosperidad, con propuestas muy concretas que son públicas".



"Unos no tienen nada que aportar y otros somos la alternativa creíble, posible y solvente, con ideas, con propuestas y con certidumbres. Los navarros y navarras quieren respuestas a sus problemas y soluciones", ha subrayado.



Los socialistas han pedido al presidente de UPN, Javier Esparza, que "no nos meta en sus planes" y han destacado que "se equivoca si piensa que los socialistas, que somos alternativa a la derecha, vamos a darle nuestro votos". "Somos los que defendemos el Régimen Foral y los que queremos servicios públicos, más derechos e igualdad de oportunidades. Justo lo contrario de lo que quiere la coalición de la derecha", han afirmado.

El PSN ha destacado que "el socialismo mira al futuro, no al pasado", y que "aquellos que viven de la nostalgia es imposible que puedan ofrecer una propuesta ilusionante porque la sociedad avanza y la política debe acompañarle con un proyecto de mirada larga y no con el retrovisor".

