El presidente de UPN, Javier Esparza, afirma en una entrevista con Efe que sus acuerdos con PP y Ciudadanos, que han dado lugar a la plataforma electoral 'Navarra suma', son un ejercicio de responsabilidad y generosidad ante la preocupación por Navarra y el convencimiento de que lo que ocurra en esta comunidad afectará al conjunto del país.

Con un "proceso similar" al de Cataluña, Esparza señala que se trata de unir "fuerzas constitucionalistas" que "respeten" el régimen foral para evitar que Navarra termine "anexionada a Euskadi".



¿Quién es el artífice de estos pactos entre UPN y PP y UPN y Ciudadanos?

En un momento determinado yo empiezo a tener reuniones con los líderes del PP y de Ciudadanos y les traslado cuál es la situación de Navarra, nuestra preocupación por el futuro.

Creemos que Navarra es una cuestión de Estado, que lo que ocurra en Navarra va a afectar a la dinámica de funcionamiento del conjunto del país.

Yo encuentro similitudes con lo que está ocurriendo en Cataluña, con un reto independentista que está poniendo en cuestión el Estado de derecho. Y en Navarra hay un proceso similar. Se está intentando sembrar desde el mundo nacionalista y esto puede terminar en un proceso de ruptura con España, porque el nacionalismo vasco como el catalán lo que quiere es tener una nación.

Pero el escenario no es nuevo. ¿Hay algún detonante que le haga buscar un pacto ahora?, porque la presidenta del PP lleva meses diciéndole que juntos son más.

Me gusta medir los tiempos y tomar las decisiones con datos. Decía que no pero sí que estaba pensando, y los datos dicen que "Navarra suma" va a ilusionar a mucha gente, que vamos a tener un resultado solvente para gobernar, también en ayuntamientos.



¿Solvente como para sumar más que el cuatripartito que ahora sustenta al Gobierno foral?

Muy solvente. Esto se hace midiendo y lo que digo es que vamos a ser capaces de presentar un proyecto que hable del futuro de Navarra, que no sea identitario sino que se centre en las personas, en los retos que tenemos como sociedad y que mantenga desde el punto de vista institucional una Navarra foral, española y europea.



¿Y por qué Pablo Casado y Albert Rivera no han querido aparecer juntos en este pacto?

Porque están compitiendo en este momento por el mismo espacio electoral, por el centro derecha de este país, esa es la realidad. Legítimamente cada uno de los dos interpreta que va a ganar y que va a ser presidente de España, y desde ese punto de vista se han hecho las cosas y entendiendo la situación a nivel nacional y regional.



Pero suena extraño una coalición electoral con Ciudadanos para integrar luego en las listas a alguna persona del PP.

Somos posibilitas. UPN con el PP tiene una relación histórica muy importante y por eso firmamos un acuerdo marco de colaboración institucional y política estable, un documento muy sólido, que nos permite tomar las decisiones en Navarra para mejorar el resultado electoral en esta circunscripción.

A partir de ahí nos plantemos una plataforma que se va a llamar 'Navarra suma', donde no hay siglas y que presenta un proyecto que lo van a conformar personas de UPN, personas del PP y personas de Ciudadanos.



Y sin siglas es de paso un puerta abierta para que, si lo necesitan, se sume el PSN, que le ha puesto al PP un línea roja.

Yo no sé qué líneas rojas hay, pero lo que está claro es que el Partido Socialista tendrá que acordar o no con 'Navarra suma', un proyecto transversal, que aglutina, con mucha gente y muy diversa, para evitar que se siga sembrando el nacionalismo vasco y que Navarra termine siendo anexionada a Euskadi. El Partido Socialista tendrá que decidir si quiere acordar con esta plataforma o con el mundo nacionalista.



De momento han hablado del reparto de puestos en las listas, de reparto de gastos y de reparto de subvenciones, pero no tienen programa.

Lo tendremos para las elecciones, básicamente es muy sencillo. Apostamos por bajar impuestos, por que el euskera no signifique un carné de trabajo en esta comunidad, por que se hagan el TAV y el Canal de Navarra, por un sistema educativo público y concertado que funcione y permita a todos a prender inglés, por una renta de inclusión social que de verdad consiga incluir y esté vinculada al trabajo y por un sistema sanitario sostenible en el tiempo.



Pese a estas coincidencias, ¿no teme que electores de Ciudadanos por no votar al PP voten al PSN y que electores del PP por no votar a C's opten por Vox?

Creo que lo que hacemos es sumar apoyos y que gente que por separo no iba a votar, ahora nos va a votar porque ponemos a Navarra por encima de cualquier otra cosa. Somos la primera fuerza de Navarra y el importante ejercicio de generosidad que hemos hecho no dudo que va tener el reconocimiento de los ciudadanos. Lo hemos hecho para sumar en el ámbito constitucionalista, no para excluir.



¿Se ha puesto en contacto con Vox?

No.



¿Después de las elecciones lo haría si necesitara sus votos?

Ya dije que nosotros no vamos a pactar, y yo no pactaré, con nadie que quiera que Navarra sea una provincia, con nadie.



¿Y sería presidente con los votos de Vox aunque sin pactar?

No estoy pensado en acordar nada con Vox ni en ser presidente con Vox. Pienso en hacer una mayoría constitucionalista.

Pues solo sale sumando al PSN.

Pues claro, como toda la vida. Tenemos muy claro que tenemos que llegar a acuerdos con el Partido Socialista y que Navarra es lo que es por los acuerdos entre UPN y el Partido Socialista.



¿Se ve presidente en Sanfermines?

Tenemos un proyecto lo suficientemente sólido como para presidir esta comunidad. Me veo presidente.

