El Cuatripartito acudirá al Senado con la marca 'Cambio-Aldaketa'

Actualizada 09/03/2019 a las 11:55

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra concurrirán en una lista unitaria al Senado en las próximas elecciones generales del 28 de abril, bajo la denominación 'Cambio-Aldaketa'. Un acuerdo del que todavía no han dado detalles sobre la composición de la lista a la Cámara Alta.



La candidatura se ha presentado este sábado en una rueda de prensa en la que han participado representantes de los cuatro partidos. Así, estaban presentes el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, la concejala de la coalición en el Ayuntamiento de Pamplona, Iztiar Gómez; las parlamentarias de EH Bildu, Bakartxo Ruiz y Miren Aranoa; la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez y el parlamentario de Podemos Mikel Buil; y el senador de Izquierda-Ezkerra en la coalición Unidos Podemos Iñaki Bernal.



Un acto en el que se ha dado lectura a un manifiesto en el que han explicado su decisión de "dar un paso adelante, tal y como ya lo hicimos hace cuatro años, con la misma decisión y firmeza con la que hemos defendido una Navarra solidaria, plural y abierta estos últimos cuatro años".



Han destacado, además, que el objetivo de esta candidatura unitaria es que Navarra exprese "su posición mayoritaria contraria a la utilización del Senado para negar derechos a la ciudadanía" y para trasladar el "modelo de diálogo, de acuerdo entre diferentes, de pluralidad, e implicarse asimismo en el impulso la resolución pacífica y dialogada de conflictos políticos" de la Comunidad foral.



"La Navarra valiente que ama su identidad, que respeta y defiende su autogobierno y el de otros territorios, que piensa que lo que compete a Navarra se decide en Navarra, que apuesta por un modelo de solidaridad social justo en el que nadie se quede atrás, debe ofrecer una alternativa a la ciudadanía en estos momentos", han destacado las formaciones del cuatripartito. "No hay lugar para la resignación frente a la imposición de un modelo gris y regresivo", han remarcado.



Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han señalado que "la evolución política del Estado español en los últimos años ha puesto de manifiesto formas diferentes de entender su configuración y la relación del mismo con los diferentes pueblos y naciones que hoy en día lo configuran".



Así, se han referido a una primera opción, conformada por UPN, PP, Ciudadanos y Vox, que "pretenden una vuelta al pasado más oscuro, que niega la existencia de sensibilidades diferentes y plantea recentralización de competencias, eliminando de un plumazo el autogobierno e incluso negando desarrollos estatutarios bajo la acusación de deslealtad al Estado".



Partidos, han criticado, que "niegan con vehemencia el diálogo entre territorios y han adoptado la aplicación del artículo 155 de la Constitución como arma para imponer soluciones autoritarias tanto en Cataluña como en otros territorios e incluso sin límite temporal". "Esto supone de facto la aniquilación del autogobierno y del propio Estado de las Autonomías", han advertido.



Una actuación, han continuado, que responde "a los intereses del neoliberalismo, cuya seña de identidad es la restricción de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía", citando como ejemplos la Ley de Estabilidad Presupuestaria "que impone restricciones injustificadas a la capacidad de gasto" de Navarra "penalizando así la buena gestión económica que el Gobierno foral y ayuntamientos" sostenidos por el cuatripartito durante esta legislatura "e impidiendo que el resultado de sus políticas revierta directamente en el bienestar de la ciudadanía navarra".



El cuatripartito se ha referido también al PSN al que ha acusado de participar "activamente de esas políticas austericidas, restrictivas de derechos, negadoras del diálogo como solución de los conflictos en política". "No en vano el PSOE aprobó la modificación del artículo 135 de la Constitución que dio pie a la Ley de estabilidad presupuestaria, no la ha derogado cuando ha tenido oportunidad, se posicionó a favor de la aplicación del artículo 155, y a día de hoy sigue negando la transferencia de algunas competencias", han reprochado.

