Actualizada 03/03/2019 a las 08:26

El líder de UPN, Javier Esparza, sostuvo que han decidido ir con el PP a las elecciones generales y navarras porque hay que “sumar”. En la decisión ha tenido que ver un momento “complejo” , cuando “por primera vez en la historia” se convocan unas elecciones generales a un mes de las forales y municipales. “Eso lo condiciona todo”. Pretenden que en Navarra haya un gobierno “constitucionalista” y que en la política nacional el nacionalismo vasco y catalán no marquen la agenda.

Destacó que con el acuerdo, UPN mantiene su voz propia en Madrid y el PP se compromete a respetar el Régimen Foral y el Convenio Económico y, si hay alguna modificación de la Constitución, planteará la supresión de la disposición transitoria cuarta.

Ayer al mediodía, Esparza comunicó la decisión de su partido al presidente del PP, Pablo Casado, con quien personalmente ha negociado el acuerdo.



¿Qué objetivo tiene la decisión?

El mensaje es que salimos a ganar, vamos a ser la primera fuerza en Navarra, para que se constituya un gobierno sensato, racional, en torno a UPN, y en Madrid tengamos voz propia.

¿Por qué también en el Parlamento y los ayuntamientos, cuando las encuestas mostraban al PP en clara caída?

Porque no podemos perder un voto. Hay que actuar con responsabilidad. Cuanta más fortaleza tengamos, mejor para conseguir el objetivo de cambiar el Gobierno y que haya un Gobierno constitucionalista en esta tierra.

No se le escapa a nadie que ir con el PP puede obstaculizar un acuerdo postelectoral con el PSN en el Parlamento y en los ayuntamientos. ¿Lo han sopesado?

Obviamente, pero lo que estamos buscando es ser un proyecto lo más sólido y fuerte posible para, a partir de ahí, liderar esta Comunidad.

¿Conseguirán sumar también a Ciudadanos?

No estamos en esa clave, ese es otro escenario.

¿En qué va a consistir el acuerdo a las tres elecciones?

Lo tenemos que hablar.

¿Cómo se va a llamar la candidatura a las forales y a las municipales?

Tenemos que hablarlo.

¿Cuándo van a elegir a los candidatos?

Esta semana tendremos que reordenar todos los tiempos y empezar con el proceso.

En los ayuntamientos, ¿cómo se harán las listas?

Cada municipio se debe tratar aplicando el sentido común, con la base social y el apoyo y representación que tenga cada una de las formaciones.

Un 23% del Consejo Político de UPN ha dicho que no y un 5% se ha abstenido. Es un 28% que no les ha apoyado.

Lo respeto. Es una decisión que no es fácil adoptarla en este momento y puede ser controvertida. Sin embargo, un 72% es una mayoría más que amplia para tomar una decisión importante para nosotros y para Navarra.

¿La ejecutiva ha estado de acuerdo con su propuesta?

Prácticamente no ha habido ninguna manifestación en contra.

