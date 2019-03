Gritos en una pizarra por la igualdad

03/03/2019 a las 06:00

"Si volviera a nacer me rebelaría. No me dejaría pisar. Por eso reivindico respeto. El respeto que no he tenido...”. Quien habla es Inma Pascal, una pamplonesa de 86 años y nueve hijos “maravillosos” que ha trabajado como joyera en Pamplona. Una mujer que durante buena parte de su vida ha sufrido malos tratos físicos y psicológicos, hasta que decidió separarse con 62 años. A partir de entonces, empezó a vivir. A respirar sin miedo. Hoy reconoce que vive sin odio. “He perdonado

Selección DN+