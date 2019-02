Actualizada 27/02/2019 a las 19:06

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha mostrado su disposición a pactar, tras las elecciones forales de mayo, con UPN, PP y PSN, mientras que excluye a los "nacionalistas y populistas".



Sobre UPN ha dicho que es un partido "100% fiable" y ha opinado que "con Javier Esparza al frente no tengo ninguna duda de que será un pacto de estabilidad".



Pérez-Nievas ha comparecido este miércoles para presentarse como el cabeza de lista de la formación naranja al Parlamento de Navarra, en un acto que ha contado con la participación del secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías.



Preguntado sobre si pactaría con Vox, el portavoz de Cs Navarra ha contestado que "nosotros rechazamos pactos con nacionalistas -en referencia a Geroa Bai y EH Bildu- y con populistas -en referencia a Podemos-". Asimismo, ha destacado que "a fecha de hoy ni siquiera hay lista" de Vox en Navarra. Así, ha indicado que sus preferencias de pactos son UPN, PP y PSN "y luego los demás son los que tendrán que apoyar o no esos pactos, pero eso no implica un pacto".



Respecto al veto de Ciudadanos a negociar con el PSOE a nivel nacional, Pérez-Nievas ha explicado que "con Sánchez y el PSOE a nivel nacional no hay fórmula de pacto" si bien "se ha dejado a salvo la posibilidad de negociar en cada comunidad autónoma en función de los resultados electorales". "Aquí negociaremos con María Chivite y ella tendrá que decir qué opción tiene política", ha remarcado.



Pérez-Nievas se ha referido también al régimen foral de Navarra y ha resaltado que "lo que queremos es que todos los navarros tengan claro cuánto pagan y por qué pagan esa cantidad -en referencia a la aportación de Navarra al Estado- y estar en el convencimiento de que lo que pagamos cumple con el mandato de la LORAFNA que dice que tenemos que ser solidarios con el resto de las comunidades autónomas y el resto de españoles".



En este sentido, ha destacado que "en estos momentos no tenemos claro cuánto pagamos ni por qué". "Que nos digan cuánto pagamos y sabremos si pagamos lo que nos corresponde o no, yo no quiero pagar más pero tampoco menos", ha remarcado. "La cerrazón y el oscurantismo" con este tema, ha dicho, "hace que haya gente" de varios partidos que "cuestionan la realidad foral".



Asimismo, ha incidido en que "la foralidad es estar armonizados con el Estado" y "no estamos armonizados porque estamos pagando más con un sistema que nos permitiría hacerlo de otra manera".



"El concepto de foralidad no es un tema de dinero, es un tema de respeto a la Constitución que reconoce la existencia de derechos históricos, pero todos, del primero al último", ha destacado Pérez-Nievas que ha aseverado que Ciudadanos es "el partido más constitucionalista que en estos momentos defiende la Constitución del 78".



Igualmente ha reivindicado la supresión de la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española porque "las transitoriedades no pueden ser eternas ni permanentes" porque "no creemos que ahora, después de 40 años de democracia y Constitución, debamos plantearnos la unión y anexión, eliminar nuestra singularidad y nuestra identidad como comunidad foral, para integrarnos en otra distinta".



El candidato de la formación naranja ha afirmado que el actual Gobierno de Navarra "ha sido francamente malo, incapaces de regenerar la democracia" y se ha caracterizado por "el sectarismo". Ha criticado que el Ejecutivo foral "se ha sometido a los criterios económicos y fiscales de una minoría de navarros, que son los que representan Podemos y Bildu, con una obsesión por ir a cazar a las rentas altas, cosa que no es verdad, el único que paga es la clase media y trabajadora".



Carlos Pérez-Nievas ha abogado por "recuperar la senda del consenso, de la estabilidad y del sentido común" y ha indicado que "en este momento no se ha ganado en convivencia ni en estabilidad política, los parámetros económicos son peores que hace cuatro años, no sabemos dónde está la bonanza económica ni los ingresos que se han obtenido de más en estos cuatro años".



"Las encuesta y la realidad hacen que nosotros vayamos a tener un papel en este Parlamento, así lo van a querer los navarros", ha destacado el candidato de Ciudadanos que ha tendido la mano para "volver a alcanzar esos consensos". "Otros tendrán que decidir qué van a hacer, si van juntos o separados, si forman parte de una alianza constitucionalista o siguen pactando, como les dicen desde Madrid, con aquellos partidos que están obsesionados con la ruptura de la paz y la estabilidad de esta país", ha añadido.



En este sentido, ha mostrado el "respeto" de Ciudadanos con "toda la diversidad y pluralidad de esta comunidad, pero el respeto se tiene que evidenciar en normas y en actitudes" que "no se han producido en esta legislatura". "Ya sabemos lo que es el 'kambio', hora vamos al recambio", ha subrayado.



Por su parte, el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, que ha destacado su experiencia política como vicepresidente primero del Parlamento de Navarra y consejero de Educación del Ejecutivo foral. "Un ejemplo de persona de la sociedad civil que decide dar un paso al frente e involucrarse en política para ayudar al conjunto de la ciudadanía", ha remarcado.



Hervías ha afirmado que Pérez-Nievas "va a liderar ese proyecto de cambio para Navarra" con el objetivo de "si se suma un solo escaño más constitucionalista, Ciudadanos va a estar ahí" para que haya un Gobierno de Navarra "que piense en todos los navarros". En este sentido, ha recalcado que será Pedro Sánchez "quien va a tener que decidir si finalmente va a haber un gobierno nacionalista en Navarra o va a dejar que sigan gobernando los nacionalistas y Bildu vaya marcando la agenda política".

