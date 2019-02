Actualizada 27/02/2019 a las 15:02

El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (BSTN), en colaboración con Adona, va a iniciar una nueva campaña de concienciación con el fin de captar personas voluntarias para donación de plasma por aféresis, entre antiguos donantes y nuevos voluntarios.



El objetivo de este nuevo Plan de Plasmaféresis es conseguir que entre el colectivo de 21.000 donantes en activo que existe en la actualidad en Navarra, es decir, quienes lo han hecho alguna vez en los últimos años, al menos 500 se reconviertan o alternen sus donaciones convencionales de sangre con donaciones de aféresis, ha informado el Gobierno de Navarra.



La reanudación de este programa sigue una tendencia generalizada ante el incremento, en los últimos años, del consumo de fármacos derivados del plasma humano o hemoderivados, fármacos especiales que no se pueden fabricar de forma artificial y que son fundamentales para el tratamiento de algunas enfermedades raras o autoinmunes graves, o para el soporte de pacientes trasplantados.



El Banco de Sangre pretende alcanzar un volumen de 2.000 extracciones a lo largo de este 2019, e ir incrementándolo, de forma progresiva, a 2.500 y 3.000 aféresis, hasta alcanzar los niveles históricos de la primera década de este siglo en Navarra.



Para ello, además de la edición de cartelería y de dípticos bilingües diseñados a tal fin, y que serán colocados y repartidos en los puntos de donación, la campaña incluye, también, el envío de cartas, principalmente, a las donantes de sangre que fueron, en algún momento, donantes de aféresis, invitándolas a volver a colaborar.



La remisión de misivas se centra, en este caso, en las mujeres donantes, puesto que con más frecuencia no pueden cumplir los requisitos para donar sangre por tener un hematocrito más justo -con niveles de hemoglobina en el límite, pero que en el caso de la donación de plasma son excelentes candidatas, por contar con mayor volumen de este componente, y porque la extracción no merma su nivel de hematíes.



Asimismo, se va ampliar, también, el horario de atención y se va a iniciar la donación de aféresis en horario de tarde a partir del mes de marzo.



El objetivo, a largo plazo, es lograr que, en los próximos años, al menos el 10% de todas las donaciones lo sean de aféresis de plasma, que se completarán con donación de plaquetas, según sean las necesidades de las cirugías cardiacas, trasplantes, y pacientes onco-hematológicos.



REQUISITOS DEL DONANTE DE AFÉRESIS



La aféresis es un proceso de donación que consiste en pasar la sangre de un donante a través de un dispositivo que separa los componentes de la sangre en el momento de la extracción, selecciona los que necesita, y devuelve al torrente sanguíneo los que no, esto es, devuelve el resto al donante. El proceso dura en torno a una hora y se realiza en las mismas camillas donde se hacen las extracciones convencionales de sangre.



Los donantes de aféresis deben ser donantes habituales y fidelizados -que al menos hayan donado 5 veces en los últimos años-, que tengan un buen acceso venoso e idealmente tengan más de 55 kilos.



SE DUPLICAN LAS DONACIONES DE AFÉRESIS EN 2018



Según datos del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, el pasado año 2018 se obtuvieron 1.428 donaciones de aféresis en toda la comunidad, casi el doble de lo registrado en 2017, que fueron 816. La mayoría de las donaciones tuvieron lugar en Pamplona, 1.058, frente a las 370 registradas en Tudela; y prácticamente en todos los casos los donantes fueron hombres, 1.422 frente a 6 mujeres. El Banco de Sangre y Tejidos de Navarra pretende, por ello, recuperar al colectivo de mujeres donantes de aféresis, ha indicado el Ejecutivo.



Las donaciones de plasma de aféresis apenas suponen el 5,9% del total. De las 24.170 donaciones registradas el pasado año en Navarra, 22.160 fueron donaciones de sangre normales, 1.428 de aféresis, y 132 de autotransfusión. Aumentaron, por tanto, las donaciones de aféresis, pero descendieron levemente el resto, puesto que en 2017 se registraron 24.296 donaciones en total, 23.328 normales, y 152 de autotransfusión.

