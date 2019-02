El buen tiempo y las quemas causan una treintena de fuegos en diez días

Actualizada 24/02/2019 a las 08:23

La cuenta de Twitter de los bomberos forestales de Navarra alertaban el jueves de la oleada de fuegos forestales que estaban afrontando. “Por favor, consultad antes de hacer uso del fuego. Llevamos 23 incendios forestales en siete días y el personal es muy limitado”, advertían. En los últimos diez días, fruto del tiempo seco y la quema de pastos, los bomberos han tenido que intervenir en una treintena de incendios. Y lo han tenido que hacer con un personal limitado, por lo que reclaman más efectivos y una “mayor flexibilidad” al departamento de Interior del Gobierno de Navarra a la hora de incorporar refuerzos ante situaciones como las que se están viviendo estos días.



A diferencia de otros años, los incendios forestales no solo se están registrando solo en el norte de Navarra, sino también en el centro. La lista desde el 15 de febrero es larga: Arnegi, Larunbatean, Izpegi, Irurita, Orabidea, Arantza, Abartan, Etxalar, Legazpi, Bargota, Almandotz, Zugarramurdi, Alkurruntz, Bagordi, Amaiur, Berroeta, Orbaizeta, Etxauri, Andosilla, Bargota, Leitza, Urroz, Zozaia, Garoia, Etxalar, Azpilikueta, Artajona...

Este sábado, el Gobierno de Navarra prohibió el uso de fuego en toda la Comunidad foral, y este domingo solo estará permitido en Pirineo y Ribera, pero la prohibición se mantendrá en la vertiente Cantábrica hasta el lunes, debido a las condiciones meteorológicas. La situación de ausencia de lluvias, y por tanto el riesgo de incendios, se mantendrá en principio durante la próxima semana. Desde el departamento de Interior, se recomienda a la ciudadanía “prudencia y responsabilidad” para evitar prácticas que puedan conllevar riesgo de incendio. El sábado pasado, pese a la prohibición establecida por Protección Civil, se produjeron varios incendios. El más importante afectó a 41 hectáreas de terreno, 27 de ellas con arbolado, entre las localidades de Berroeta y Almandotz. Otro calcinó 13 hectáreas en un terreno de matorral y monte bajo, con olivos sueltos, en Bargota.



“MÁS FLEXIBILIDAD”

Para el bombero forestal Kike Villanueva, “no hay alarma social” sobre lo que está ocurriendo, como sí la hay en época estival, a pesar de las cifras que se están registrando. Y alerta de que en esta época del año, y con la meteorología actual, la vegetación arde mejor incluso que en verano. La falta de personal se está supliendo con bomberos que al acabar su turno continúan trabajando durante la noche. “Este año los fuegos no se están reduciendo a la zona de Baztan, como otros, se está viviendo un cambio de la situación. Pero como no hay alarma social, no hay un cambio de mentalidad”, expone este bombero para reclamar a los responsables que tengan más en cuenta las demandas de los sargentos y el personal y tengan “más reflejos” para actuar ante situaciones como las que se están viviendo. Este experimentado bombero recuerda que ha habido días esta semana en los que han tenido que intervenir en hasta tres incendios. “Y si salta un cuarto ya no hay gente para ir”, apunta.



La campaña comenzó el pasado 14 de enero y se prorrogará hasta el próximo mes de mayo. Durante estas fechas se han reforzado los parques de Oronoz-Mugaire con 24 efectivos (14 conductores y 10 peones) y el de Auritz-Burguete con 6 conductores. También se refuerzan los medios materiales con tres autobombas forestales y tres vehículos de transporte, además de contar con el apoyo de dos helicópteros para tareas preventivas o de extinción.



Ayer no se registraron incendios y los bomberos realizaron trabajos de desbroce para futuras quemas de recuperación de pastos. Ayer estaba prohibido hacer fuego en toda Navarra y hoy solo estará permitido en Pirineo y Ribera

Selección DN+