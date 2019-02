Actualizada 19/02/2019 a las 14:53

La consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, ha considerado que "no ha habido ninguna irregularidad" en las contrataciones realizadas a un periodista y, tras negar "favoritismos o clientelismos", ha asegurado que todos los servicios abonados "se ajustaron" a la normativa de contratación pública.

"A la vista de los expedientes que me han sido facilitados, considero que no ha habido ninguna irregularidad en las contrataciones realizadas al señor Andrés García de la Riva y que estos trabajos son propios de una contratación administrativa externa", ha afirmado en comisión parlamentaria, donde ha comparecido a petición de UPN.

Tras garantizar que "son trabajos de escasa cuantía que vienen siendo contratados externamente de forma habitual" en el departamento desde "mucho antes" de su acceso al cargo, la consejera ha asegurado que este procedimiento "no tiene nada de extraordinario, ni mucho menos de favoritismo o clientelismo".

En este sentido, Herrera ha afirmado que todos los servicios abonados al señor García de la Riva "se ajustaron" a la normativa de contratación pública y que todos ellos fueron por un importe inferior a 6.000 euros, y ha negado además amistad alguna con este periodista con el que la relación siempre ha sido "estrictamente profesional".

Tras explicar que, "lógicamente", ha tomado decisiones sobre las designaciones de puestos de trabajo que le corresponden, ha manifestado que todas las demás contrataciones administrativas de servicios y asistencias profesionales externas que se realizado en esta legislatura no han sido de su competencia y no ha tomado "ninguna decisión respecto a ellas".

"Yo no he inducido ni he decidido las contrataciones que ha tenido esta persona en el departamento de Cultura, Deporte y Juventud. Es más, ni siquiera he sido conocedora del contenido de las contrataciones que se le han hecho y mucho menos he visto ninguna de las facturas que ha presentado y, por tanto, no he firmado ninguna ni he dado ningún visto bueno", ha subrayado.

Herrera sí ha reconocido que "conocía" que este periodista ya que "venía realizando algunos trabajos de comunicación para el departamento", aunque "sin saber exactamente cuáles", como también ha dicho conocer "que hay otras empresas y profesionales que realizan trabajos de índole similar".

Tras escuchar a la consejera, el regionalista Luis Zarraluqui ha denunciado que se podría estar produciendo una "ocultación de una relación laboral sin contrato" que pretende disimularse "con una apariencia de normalidad", ya que este hecho tiene "apariencia de un sueldo encubierto" sin formar parte de la estructura del Gobierno Foral.

En este sentido ha advertido que, además de las facturas emitidas por diferentes proyectos concretos, el periodista trabajaba "constantemente" por unas cantidades periódicas en 2016, 2017 y 2018 "sin ningún contrato", unos pagos "periódicos y constantes" de más de mil euros al mes a los que la consejera "no ha hecho alusión".

El socialista Guzmán Garmendia ha reconocido que al PSN no le "gusta nada como está esto enfocado", ya que hay "una contratación continuada por unos importes siempre semejantes con unas justificaciones de lo más variopinto", y aunque "no vamos a decir que hay algo ilegal", ha puntualizado, "no nos gusta, no nos parece correcto" porque "aquí se está contratando a una persona a dedo".

Aunque ha señalado que no le corresponde juzgar la legalidad de este hecho, el popular Javier García ha advertido de que "no es ético ni estético", hay "algo que no cuadra", ha señalado, por lo que ha anunciado que pedirán más información sobre este asunto, en el que ha criticado el "cierre de filas" del cuatripartito.

Por su parte, los grupos que sustentan al Gobierno no han visto irregularidad alguna en esta actuación sino que, al contrario, han sostenido que el procedimiento seguido cumple con la normativa de contratación pública.

Y de hecho, en su turno de réplica, Ana Herrera ha señalado que es "doloroso" que se esté llevando a cabo una "persecución" contra su persona, y apuntando a los regionalistas, ha añadido "ustedes sabrán al razones"

