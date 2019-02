Convocado el XVII Premio Internacional Navarra a la Solidaridad para 2019

Actualizada 19/02/2019 a las 13:33

La directora general de Inclusión y Protección Social del Gobierno de Navarra, Gema Mañú, y el director territorial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena, han firmado el convenio de colaboración entre las dos entidades mediante el cual se convoca la XVII edición del Premio Internacional Navarra a la Solidaridad.

Este galardón tiene como objetivo reconocer a personas, ONG o instituciones que destacan por su labor o trayectoria en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan la agenda de las Naciones Unidas de aquí a 2030.

Al igual que en ediciones anteriores, se acuerda la financiación conjunta entre las dos instituciones, compartiendo así tanto los gastos de gestión como la propia dotación del premio, que este año se mantiene en 25.000 euros, lo que permitirá a la persona o entidad premiada destinarlo a potenciar la actividad desarrollada y por la que se le otorga el premio.

El convenio, además de regular los derechos y obligaciones de las partes, recoge como anexo las bases de la convocatoria que regulan esta nueva edición del premio. Las propuestas se dirigirán a la Dirección General de Inclusión y Protección Social, desde el día en el que se publiquen las bases en el Boletín Oficial de Navarra, hasta el 17 de mayo de 2019.

Como en otras ocasiones podrán presentar candidaturas instituciones públicas (gobiernos, ministerios, ayuntamientos, universidades, academias, centros de investigación, embajadas, consulados, etc.), entidades educativas, culturales, sociales, organizaciones no gubernamentales, etc., legalmente constituidas de cualquier país. También podrán inscribirse, dentro del plazo indicado, los integrantes del jurado y aquellas personalidades o representantes de entidades a quienes invite la organización. Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el Premio para sí mismos o para las organizaciones a las que representen legalmente.

Para cualquier información relativa a este premio podrá contactarse con el Gobierno de Navarra (Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo) a través del teléfono + 34848425043 o de la dirección de correo electrónico servcoopdes@navarra.es.

El jurado estará formado por siete miembros, incluidos los representantes de las entidades convocantes, elegidos entre personalidades y profesionales de reconocido prestigio, con especial y significada sensibilidad hacia el mundo de la solidaridad. El fallo, previsto para el mes de junio, se anunciará mediante rueda de prensa a los distintos medios de comunicación, informando de la concesión del Premio a la entidad o persona ganadora, o emitiendo en su caso declaración de que éste ha quedado desierto.

El Premio Internacional Navarra a la Solidaridad celebrará en 2019 su XVII edición. Se ha entregado cada año, con la excepción de 2015.

Tanto el Gobierno de Navarra, como la entidad Laboral Kutxa vienen manifestando su voluntad de promover los valores del trabajo voluntario y solidario, del compromiso social en favor de los sectores más desfavorecidos de los países y pueblos empobrecidos para lo que colaboran desde 2001 en la concesión del Premio, que cuenta con una importante relación de personas y entidades premiadas.

PERSONAS GALARDONADAS EN ANTERIORES EDICIONES

En anteriores ediciones el Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa premiaron a organizaciones y personalidades de varios continentes, con perfiles muy variados. Así, resultaron galardonados el Premio Nobel de la Paz Muhamad Yunus; las Hermanas Misioneras de la Caridad de Calcuta; el Servicio Jesuita a los Refugiados; Uganda Network of Aids Service Organisations (UNASO); la Federación Internacional de Fe y Alegría; la Orden Hospitalaria San Juan de Dios; Wassu Gambia Kafo y Mama Samathe; el Vicariato Apostólico de Aguarico-Misión Capuchina en Ecuador; e Isabel Martín- Creative Handicraft.

También recibieron el premio el profesor Manuel E. Patarroyo Murillo; la keniata Dimina Khasiala, conocida como 'Mama Tunza'; la Hna. Martha Pelloni, que trabaja a favor de los Derechos Humanos en Argentina; la Fundación Juan Ciudad y a una de sus trabajadoras, la Hermana Paciencia Melgar por su labor con personas con enfermedades olvidadas como es el caso del Ébola, y la organización la Vía Campesina, movimiento social mundial implantado en cuatro continentes, y presente en 73 países, además de ser reconocido interlocutor en Foros y Organizaciones Internaciones como la FAO. En la última edición, se premió a cuatro activistas africanas: Theresa Kachindamoto, de Malawi; Hulo Guillabert, de Senegal; Victoria Nyanjura, de Uganda, y Oumou Sall-Seck, de Malí, por su labor en defensa de los derechos humanos en África, en una candidatura conjunta que reconoce la labor de todas ellas.

El Premio Internacional Navarra a la Solidaridad fue creado conjuntamente por el Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa en el año 2001, aunque la entrega del premio se realizó al año siguiente. En el año 2010, este galardón se incorporó a los Premios Internacionales 'Príncipe de Viana', bajo la denominación de Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad. Sin embargo, en 2012 se volvió al formato inicial, tanto en denominación como en el planteamiento del Acto de entrega, y en esta edición de 2019 se desea continuar de igual forma.

