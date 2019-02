Couso: "Con un mínimo de coherencia y ética Aznárez debería dejar el cargo"

Actualizada 18/02/2019 a las 14:53

El portavoz de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, ha afirmado este lunes que Ainhoa Aznárez, "con un mínimo de coherencia y de ética" con lo que debe ser un cargo publico, debería dejar la presidencia del Parlamento de Navarra una vez "perdida la confianza" de la mayoría de su grupo.



Tras precisar que queda "aparcado" el asunto de las expulsiones del grupo de Aznárez y los otros dos parlamentarios que siguen en Podemos, Couso ha subrayado que esta presidenta "no es la que este Parlamento se merece".



Ha justificado además que la semana pasada los cuatro parlamentarios de Orain Bai se ausentaran en el momento de votar la admisión a trámite de una proposición del cuatripartito para reformar el Reglamento del Parlamento.

"No estamos para hablar de reglamentos porque entendemos que en esta casa se ha incumplido el Reglamento y lo han incumplido nuestros propios socios amparándose en los informes del letrado mayor que, a nuestro modo de ver, también incumplen el Reglamento", ha dicho.



Y de hecho ha añadido que en la crisis de Podemos-Orain Bai la diferencia de posturas con el cuatripartito "ha sido muy gorda, pero no somos rencorosos".



Carlos Couso ha sostenido además que no han hecho las paces con EH Bildu tras ausentarse de la votación "porque no hemos estado nunca en guerra", aunque sí ha admitido que los socios "somos cuatro distintos con un cuerdo".



Un acuerdo programático al que este lunes ha apelado el portavoz abertzale, Adolfo Araiz, quien ha reconocido que la relación política con Orain Bai está "tocada" porque "no cumplió con la palabra dada y firmada".



Sin embargo esta misma mañana, según ha indicado Couso, el cuatripartito ha sumado sus firmas para una proposición que modifique la ley de subvenciones públicas en cuanto a los controles y requisitos.

