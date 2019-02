Los críticos de Podemos impiden una iniciativa para una mayor participación ciudadana

Actualizada 14/02/2019 a las 13:55

Los parlamentarios de Orain Bai han impedido este jueves que el pleno del Parlamento de Navarra diera trámite a una proposición del cuatripartito para reformar el Reglamento de la Cámara a fin de impulsar una mayor participación ciudadana en la acción del Legislativo y en el control al Gobierno.



Se trataba de que la ciudadanía pudiera plantear en el Legislativo mociones, declaraciones institucionales y comisiones de investigación, y presentar al Gobierno preguntas escritas, interpelaciones, peticiones de información o reprobaciones de sus miembros.



Para ejercer cualquiera de estas iniciativas serían necesarias al menos diez personas empadronadas en Navarra y, una vez recibida la documentación, la Mesa de la Cámara debería decidir en quince días sobre su admisión a trámite.



En caso afirmativo, sería preciso reunir en tres meses 2.000 firmas para las iniciativas dirigidas al Gobierno, 3.500 para las mociones y declaraciones institucionales, 15.000 para la constitución de comisiones de investigación y 5.000 para una reprobación.



En contra de la iniciativa, el regionalista Carlos García Adanero ha considerado "una broma pesada" la reforma y reclamado que "primero se ponga orden" en el Parlamento de Navarra, donde la crisis de Podemos ha conllevado que "esté secuestrado todo un grupo parlamentario".



Se ha preguntado así si los lazos amarillos que llevaban algunas parlamentarios eran por Cataluña o por Orain Bai,"a los que han aplicado el 155", e interpelado si es "normalidad democrática" que sean "otros" los que deciden el nombre, el portavoz y la composición de un grupo.



Los comentarios no han gustado a la portavoz de Podemos-Orain Bai, Laura Peréz, quien se ha reservado el derecho de defensa y rechazado el apoyo de quienes hacen un "uso partidista" de las instituciones.



Ha anunciado además que Orain Bai no tomaría parte en la votación porque "no se dan las condiciones" al estar la Cámara en una situación de "excepcionalidad democrática".



Pérez ha recordado también que junto a sus compañeros llevan "toda la legislatura pidiendo una reforma de Reglamento" que no se ha abordado porque "no ha habido voluntad política" y ha denunciado que la que ahora se plantea es una "participación de pantomima" porque las iniciativas ciudadanas "no son vinculantes" y su tramitación depende de una Mesa que "ya sabemos como funciona".



Inmaculada Jurío, por el PSN, ha asegurado que esta reforma "ya nació mal", con un proyecto de ley del Gobierno que era "una injerencia absoluta" en las competencias del Parlamento, y ahora con un texto fruto del "rodillo" del cuatripartito "que no se puede llevar a cabo" cuando el tema se podía haber estudiado en una Ponencia.



"Se ha seguido un procedimiento inusual y quitando competencias a este Parlamento", ha dicho la popular Ana Beltrán, quien asimismo ha subrayado que la reforma es "inaplicable" o "innecesaria", según los casos, a juicio de los servicios jurídicos.



En la réplica, Adolfo Araiz, de EH Bildu ha sostenido que este jueves "Orain Bai ha tenido cuatro portavoces en este Parlamento", al tiempo que ha dicho desconocer qué modificaciones del reglamento quería UPN para zanjar la crisis y no comprender cuáles son las condiciones para tramitar cualquier iniciativa.



"Mucho mitin y mucho discurso para ocultar lo que es injustificable", ha subrayado, y recordado que el PSN apoyó "desglosar" el proyecto de ley de participación del Gobierno con esta iniciativa y Orain Bai "firmó" esta iniciativa pero hoy tiene "una rabieta", "postureo político".



Araiz ha agregado además que es "falso" que hayan trabajado en ese asunto toda la legislatura, por lo que ha instado a los parlamentarios de Orain Bai a decir la verdad, "que no es otra que no se accedido a sus peticiones" de expulsar del grupo a los parlamentarios de Podemos y así que Ainhoa Aznárez perdiera la presidencia del Parlamento.

