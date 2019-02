Actualizada 15/02/2019 a las 13:04

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, tras afirmar que este es un "día tremendamente triste", ha propuesto a las cuatro fuerzas que sustentan al Ejecutivo foral (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) la presentación de una candidatura unitaria a las próximas elecciones generales.



En declaraciones a los periodistas, después de conocerse el anuncio del presidente Pedro Sánchez de un adelanto electoral, Barkos ha querido poner encima de la mesa una reflexión y es que, según ha dicho, tiene la "sensación de que el Partido Socialista gastó toda la pólvora en las salvas de la moción de censura".



"No es de recibo que llamemos a la ciudadanía a solventar la incapacidad de acuerdos políticos, la responsabilidad está muy repartida", ha apuntado.



La presidenta navarra ha añadido que no puede obviar que no comparte que "derechos importantes, como el derecho de autodeterminación, hayan de ser reivindicados en el marco de una negociación presupuestaria".



Además ha mostrado una "enorme preocupación también porque el panorama político dibuja en las próximas cortes generales un panorama, lo han dejado bien acreditado en sus propias expresiones políticas diferentes fuerzas, llamadas a conformar diferentes mayorías, un panorama que pone en verdadero riesgo el autogobierno de Navarra".



En esa línea ha llamado a "las fuerzas del cambio", que sustentan al Ejecutivo navarro, a que la capacidad de encuentro y diálogo de estos cuatro años en Navarra tengan "también una clave de representación en las próximas elecciones generales en defensa clarísima del autogobierno de Navarra y de un proyecto progresista para el conjunto de la ciudadanía".



"Llamo al conjunto de las fuerzas del cambio a que tengamos la capacidad para llevar una representación conjunta", ha remarcado la presidenta, quien ha incidido en que "se está produciendo un claro ataque al autogobierno de Navarra".



Ha puntualizado que es "bastante evidente" lo que estaba proponiendo, "no más, porque será bastante esencial que las fuerzas puedan hacer sus propias propuestas".



Al respecto ha agregado que ve, "además clarísimamente, la necesidad de que esa capacidad de acuerdo que ha sustanciado un gobierno estable, un gobierno sólido, que ha traído bienestar al conjunto de la ciudadanía en Navarra, se encuentre también, en la fórmula que sea, que llegue una representación en la misma dimensión a la defensa del autogobierno de Navarra en las próximas Cortes Generales".



Por su parte, el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha comentado que esta propuesta de "candidatura unitaria" tiene el objetivo de "defender nuestro autogobierno con visión progresista, tal y como hemos hecho en el Parlamento de Navarra".



"Las fuerzas de la derecha están haciendo declaraciones y propuestas concretas para el recorte de los Fueros, para el recorte del autogobierno de Navarra", ha denunciado Martínez, quien ha considerado necesario "hacer un frente amplio, una unidad amplia con todas aquellas fuerzas que en Navarra hemos defendido y estamos defendiendo el autogobierno y el Fuero".

I-E Y PODEMOS NAVARRA RECHAZAN LA PROPUESTA



La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra y coordinadora general de Izquierda Unida de Navarra, Marisa de Simón, ha descartado "en principio" el planteamiento lanzado por la presidenta del Gobierno y ha asegurado que I-E es "la izquierda transformadora no nacionalista".



Marisa de Simón ha señalado que los comicios del 28 de abril son "unas elecciones de ámbito estatal" y ha asegurado que su formación estará con la "propuesta política común para el Estado". "Queremos ser la izquierda fuerte no nacionalista", ha indicado, por lo que ha dicho, sobre la propuesta de Barkos, que "en principio no lo vemos".



Marisa de Simón ha afirmado que IU y Batzarre, organizaciones que integran I-E, "estamos muy fuertes, con ánimo y altas expectativas para llenar las urnas de votos hacia nuestra candidaturas, y salimos a ganar, somos la izquierda imprescindible". "Ya estamos trabajando en las candidaturas y en el programa, que serán los mejores instrumentos para hacer frente a todos los restos", ha indicado.



Respecto al adelanto el electoral, Marisa de Simón ha considerado que "el Gobierno debería haber continuado" a pesar de haber perdido la votación de los Presupuestos del Estado para 2019. "Pensamos que se podían haber desarrollado los acuerdos alcanzados con Podemos e IU. Hay retos importantísimos que se podían haber abordado", ha indicado, para defender "la derogación de la reforma laboral, de la ley mordaza o de la ley de estabilidad presupuestaria, o de la LOMCE".

Por su parte, Eduardo Santos, de Podemos Navarra ha afirmado que su formación tiene "muy claro" que no concurrirá junto con las fuerzas del cuatripartito a las elecciones generales del 28 de abril y ha afirmado que "esa fórmula ya se planteó hace tres años, en las anteriores generales, y no se vio viable".



El secretario general de Podemos Navarra ha señalado en declaraciones que "hay que diferenciar claramente los espacios". "En Navarra es lógico que apoyemos un espacio de cambio que lidera el Gobierno y que en el Estado la fuerza que lo puede liderar es Podemos", ha afirmado.



Además, ha afirmado que el 28 de abril "es la fecha que más le conviene al Partido Socialista" pero ha asegurado que Podemos va "a salir a ganar, porque tenemos que garantizar que todo lo que hemos planteado desde la moción de censura sea posible".



Así, con vistas a la gobernabilidad tras las elecciones, Eduardo Santos ha defendido que "el único escenario es fortalecer la iniciativa de Unidos Podemos, el único elemento que ha conseguido cohesionar el movimiento desde la moción de censura para conseguir presupuestos progresistas".



En cuanto a la situación interna de Podemos, Eduardo Santos ha dicho que "nosotros nos veníamos preparando desde hace tiempo para esta posibilidad de adelanto y en diciembre ya hicimos primarias internas para elegir a los candidatos al Congreso y al Senado". "El partido va a salir junto y unido y desde luego a ganar las elecciones. Ahora mismo la gente en el partido ha cogido la noticia del adelanto con cierta tristeza por las cuestiones pendientes, pero también con alegría, porque las campañas nos acercan a la gente", ha afirmado.





EH BILDU SE SUMA



El portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha esperado que Geroa Bai sea "capaz" de sumarse a una candidatura conjunta de cara a las elecciones generales del 28 de abril aunque Podemos e Izquierda-Ezkerra descarten esta posibilidad y ha recordado la "triste experiencia de 2015 y 2016 cuando Geroa Bai dijo que no y quisieron presentarse solos".



En este sentido, ha realizado un llamamiento a Geroa Bai a que "si no es posible" una "representación conjunta" en los términos planteados por la presidenta del Gobierno de Navarra, "sea capaz de analizar y valorar si se puede incorporar a otro proyecto político, a ese espacio que planteamos para el conjunto del Estado".



"Esperamos que Geroa Bai sea capaz de analizar la situación e incorporarse a ese proyecto más amplio que lo que es la situación de Navarra, porque no está solo en juego el autogobierno, sino cosas también importantes en el Estado", ha expuesto Adolfo Araiz, en declaraciones a los periodistas.



Según ha indicado, "nosotros hicimos un llamamiento desde el PNV hasta la CUP para que se creara un bloque político en el conjunto del Estado". Y ha destacado que "eso se ha concretado para las elecciones al Parlamento europeo en la coalición que vamos a hacer con ERC, BNG y otras fuerzas asturianas o canarias".



"En Navarra ese espacio necesita una representación, nosotros lo vamos a explorar, pero esperemos que si I-E y Podemos dicen que no, Geroa Bai sea capaz de analizar la situación e incorporarse a ese proyecto más amplio", ha manifestado.



Preguntado por si cree que Geroa Bai puede tener reparo a concurrir junto a EH Bildu un mes antes de las elecciones forales y municipales, ha declarado que son "espacios políticos muy diferenciados" y ha considerado que "en ese sentido no tendría que haber mayores problemas".

