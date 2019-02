I-E descarta un acuerdo con el cuatripartito para las generales

Actualizada 15/02/2019 a las 11:57

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra y coordinadora general de Izquierda Unida de Navarra, Marisa de Simón, ha descartado "en principio" el planteamiento lanzado por la presidenta del Gobierno de Navarra y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, en el sentido de buscar una "representación conjunta" de las fuerzas del cuatripartito y ha asegurado que I-E es "la izquierda transformadora no nacionalista".



Marisa de Simón ha señalado que los comicios del 28 de abril son "unas elecciones de ámbito estatal" y ha asegurado que su formación estará con la "propuesta política común para el Estado". "Queremos ser la izquierda fuerte no nacionalista", ha indicado, por lo que ha dicho, sobre la propuesta de Barkos, que "en principio no lo vemos".



Marisa de Simón ha afirmado que IU y Batzarre, organizaciones que integran I-E, "estamos muy fuertes, con ánimo y altas expectativas para llenar las urnas de votos hacia nuestra candidaturas, y salimos a ganar, somos la izquierda imprescindible". "Ya estamos trabajando en las candidaturas y en el programa, que serán los mejores instrumentos para hacer frente a todos los restos", ha indicado.



Respecto al adelanto el electoral, Marisa de Simón ha considerado que "el Gobierno debería haber continuado" a pesar de haber perdido la votación de los Presupuestos del Estado para 2019. "Pensamos que se podían haber desarrollado los acuerdos alcanzados con Podemos e IU. Hay retos importantísimos que se podían haber abordado", ha indicado, para defender "la derogación de la reforma laboral, de la ley mordaza o de la ley de estabilidad presupuestaria, o de la LOMCE".



