La peculiar felicitación de Íñigo Alli a su hija en Twitter

Actualizada 14/02/2019 a las 09:02

La hija del diputado de UPN Íñigo Alli ha cumplido 10 años y el pamplonés ha querido celebrarlo abriendo un hilo en Twitter en el que cuenta su historia.



"El otro día volví a ver a Jorge. Hace diez años que no lo veía. Su cara no se me olvidará jamás. Jorge - ahora sé su nombre- era el pediatra de guardia en el Hospital de Navarra aquella mañana del 14 de febrero de 2009. Hoy hace una década que en la sala de espera me dijo: “Enhorabuena, su hija ya ha nacido. Tengo que decirle que parece que su hija ha venido al mundo con síndrome de Down"", comienza.



El navarro relata en la red social el momento en el que "comenzó una nueva historia" en la vida de esa familia, "una historia maravillosa.".



"No decidí tener una hija con discapacidad. Sí decidí cómo encarar la vida con ella. Y lo supe cuando mi mujer y yo, sin mediar palabra, nos miramos reafirmándonos en aquel reto. Diez años después puedo decir que es un maravilloso reto. Porque si aquel día mi preocupación era qué le ocurriría a mi hija sin mí. Hoy se ha convertido en el reverso: que sería de mi vida sin Inés", afirma.

Te cuento esta historia. Parte de mi historia.

Abro hilo. ⬇️ — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

El otro día volví a ver a Jorge. Hace diez años que no lo veía. Su cara no se me olvidará jamás. Jorge - ahora sé su nombre- era el pediatra de guardia en el Hospital de Navarra aquella mañana del 14 de febrero de 2009. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Hoy hace una década que en la sala de espera me dijo: “Enhorabuena, su hija ya ha nacido. Tengo que decirle que parece que su hija ha venido al mundo con síndrome de Down”. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

No sé cuál fue mi cara ante aquella noticia. Solo recuerdo que le pregunté: “cómo está la niña?, cómo está Isa, mi mujer?”. “Ambas están bien”, respondió con seguridad Jorge. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Comenzaba a ser consciente que mi hija, a quién íbamos a llamar Inés, había llegado al mundo con una discapacidad. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Esa sensación de inquietud duró diez metros. El espacio que llevaba hasta la sala donde estaba Inés, llorando, sola. En ese momento, el pediatra colocó con mucho cuidado a mi hija en mis brazos. Inés estaba conmigo por primera vez. Y me sentí pleno. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Al llorar sus párpados superiores se montaban sobre los inferiores. Aquella “chinita” sé tranquilizó. Dejó de llorar.

Fue en aquel instante cuando supe - lo supe - que mi vida sería distinta. Diferente. Y supe que iba a ser mejor. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

El médico me dijo que Isabel se estaba recuperando de la cesárea en la camilla y que aún no sabía nada de que Inés era una niña con síndrome de Down. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Me preguntó: “quiere que se lo comunique yo a su mujer o prefiero ser vd?”.

No lo dudé, quería decírselo yo. Coloqué a mi niña en una cuna junto a una lámpara que le daba calor. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Crucé aquel con aquel olor a hospital. Y entré en la habitación en la que mi mujer intranquila por no saber nada de su bebé me preguntó: “Íñigo, ocurre algo con nuestra hija?”. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Le di un beso. “Cariño, Inés está bien. Es preciosa y tiene síndrome de Down”.

Sin dar tiempo a nada. Mi mujer me respondió: “trae a nuestra hija”. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Allí, en ese momento, comenzó una nueva historia en nuestra vida. En nuestra familia. Una historia maravillosa. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Volví a por Inés, la tomé y la llevé con su madre. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Para entonces todo el equipo de profesionales de aquel turno sabían que había nacido una niña con discapacidad esa mañana. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Cuando los tres, Inés, Isabel y yo estábamos abrazados, sonriendo y viviendo la plenitud de nuestra repuesta ante aquella prueba que nos había dado la vida, llegaron para trasladar a planta a la mamá y a su hija. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Al pasar al lado del equipo de médicos y enfermeras (jamás estaremos lo suficientemente agradecidos por su exquisito trato) se oyó decir: — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

“Jo, Inés, qué suerte has tenido al nacer en esta familia”. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Han pasado diez años. Y Jorge me confesó: “te aseguro que todavía se recuerda vuestra reacción ante aquella adversidad”. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

No decidí tener una hija con discapacidad. Sí decidí cómo encarar la vida con ella. Y lo supe cuando mi mujer y yo, sin mediar palabra, nos miramos reafirmándonos en aquel reto. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Diez años después puedo decir que es un maravilloso reto. Porque si aquel día mi preocupación era qué le ocurriría a mi hija sin mí. Hoy se ha convertido en el reverso: que sería de mi vida sin Inés. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Oye, si hoy, mañana o en un futuro un médico os comunica que tendréis un hijo con discapacidad, debes saber que no estáis solos. La felicidad está en celebrar cada pequeño triunfo cotidiano. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Oye, si hoy, mañana o en un futuro un médico os comunica que tendréis un hijo con discapacidad, debes saber que no estáis solos. La felicidad está en celebrar cada pequeño triunfo cotidiano. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

La felicidad no se desarrolla en la perfección sino precisamente en la consciencia de la imperfecta cotidianidad. — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019

Felicidades, Inés. Gracias por dar tanto a tus hermanos y a tus padres. pic.twitter.com/qpAe12XZGr — Íñigo Alli (@inigoalli) 13 de febrero de 2019





Selección DN+