ONCE aumentó un 4,24% sus ventas en Navarra e incorporó a 44 nuevos afiliados

Actualizada 13/02/2019 a las 14:00

La ONCE ha experimentado un aumento de ventas del 4,24% el año pasado en Navarra e incorporó a un total de 44 nuevos afiliados al perder toda o parte de la visión.



En materia de empleo, la ONCE realizó 13 contratos indefinidos a vendedores de sus productos de juego, lo que sitúa la plantilla media a finales de 2018 en 195 personas de las cuales 171 son agentes vendedores, el 100% con discapacidad.



Así lo ha afirmado este miércoles Valentín Fortún, nuevo delegado de la ONCE en la Comunidad foral, acompañado de Pilar Herrero, nueva presidenta del Consejo Territorial. Ambos cargos, presentados en sociedad, han surgido de las nuevas elecciones celebradas el pasado mes de diciembre en la ONCE.



A la toma de posesión han asistido la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, y el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra.



Fortún y Herrero han comprometido "su esfuerzo durante los próximos cuatro años para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y el resto de personas con discapacidad en nuestra Comunidad foral, tratando de darles voz y atender sus requerimientos y necesidades", ha destacado en un comunicado la entidad.



En el acto, Imelda Fernández, vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado por la organización durante los últimos cuatro años, y ha asegurado que abordan el nuevo mandato surgido de las urnas con "la ilusión de cumplir los compromisos que contiene el programa de gobierno aprobado por el nuevo Consejo General de la ONCE".



En este sentido, ha recordado que "la máxima de la organización pasa por abordar el futuro siempre con la máxima ilusión, potenciando las áreas que mejor potencian la inclusión real, como son la educación, el empleo y la accesibilidad, sin olvidar lo importante que son otros aspectos de la vida como el acceso al ocio, al tiempo libre o a las nuevas tecnologías".



Fernández ha resaltado además que el Grupo Social ONCE, que es la suma de ONCE, Fundación e Ilunion, daba empleo directo a finales de 2018 a más de 73.000 trabajadores y trabajadoras, casi un 60% con discapacidad, lo que "le afianza en el primer puesto como mayor empleador de este colectivo y como cuarto empleador global a nivel del Estado".



Finalmente, Pilar Herrero ha afirmado que la ONCE "seguirá trabajando al lado de la sociedad con toda la estructura de acción social que se agrupa en el Cermin, y el tercer sector en general, para poner siempre a las personas por delante y seguir construyendo sociedades más inclusivas para todos".

