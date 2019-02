La Plataforma Navarra de Salud considera que "hay motivos para la huelga"

Actualizada 13/02/2019 a las 10:43

La Plataforma Navarra de Salud ha considerado que "hay motivos para la huelga en Atención Primaria, pero no una exclusiva de la clase médica" sino de "todos los estamentos del centro de salud que de manera conjunta deben defender una sanidad pública, de calidad y universal".

Sobre la necesidad de más médicos, la plataforma ha destacado en un comunicado que la tasa de médicos de especializada por 100.000 habitantes "crece un 20% en los últimos 15 años", mientras que en Atención Primaria "esta estancada desde 2009".



Por otro lado, ha destacado que "las plazas MIR desde el 2004 al 2015 aumentaron un 30% con lo cual tenemos mas médicos en formación que nunca; además se sigue homologando títulos extranjeros y en las facultades entran mas alumnos que plazas MIR se ofertan". Una situación en la que "estamos preparando una bolsa de profesionales que facilitan la tosca gestión de personal que hemos sufrido los últimos años con contratos de 3-5 y 7 horas que han provocado que se emigre a otros países, comunidades, o volver hacer el MIR para cambiar de especialidad", ha advertido.



Así, ha recalcado que "falta personal de medicina en Atención Primaria" pero "también de Enfermería, Trabajo social y Administración". "El trabajo coordinado de estos cuatro estamentos de los centros de salud es fundamental para descubrir, prevenir e intervenir en todos los factores socio-sanitarios que actúan sobre la calidad de vida de la población", ha subrayado.



La Plataforma Navarra de Salud ha remarcado que "el fortalecimiento de la Atención Primaria es fundamental al ser la base de la que debemos partir para conseguir un sistema socio-sanitario sostenible, al estar en contacto directo con la población y las circunstancias en que se desarrolla su día a día. En este sentido, ha criticado que "actualmente el porcentaje del presupuesto sanitario dedicado a Atención Primaria es del 15%, cuando la OMS habla de entre 22 y 25%".



"Nuestros gestores no deben sucumbir a la fascinación de los hospitales y su tecnología, ya que el hospital-centrismo y la farmacia se 'comen' el presupuesto, sino implicarse con mayor intensidad en la mejora de los centros salud (personal, instalaciones, recursos, etc.), pues eso llevaría a un descenso en las consultas de Urgencias en hospitales", ha afirmado la Plataforma Navarra de Salud.



Asimismo, ha rechazado "la medicalización creciente de la sociedad, la medicina de excesos, la hiperactividad sanitaria, que es inflacionista y del todo insostenible", y ha defendido el trabajo en los centros de salud "centrado en las personas, de la confianza y conocimiento sobre ellas por los años de continua relación, siendo esto la mejor garantía de una atención socio-sanitaria equitativa y eficiente pero que precisa de los recursos adecuados para llevarla a cabo".

