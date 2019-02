Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH): “Ser mujer y pobre te condena a la calle”

06/02/2019 a las 06:00

“Desde la PAH queremos denunciar la lamentable y triste situación de mujeres con hijos que no cuentan con un hogar y tampoco con un recurso temporal como una residencia de acogida o similar”, explica Tere González, representante de la PAH. “Hoy en Navarra no hay una sola vivienda pública de alquiler social libre. Hay mucha vivienda vacía y para arreglar, pero no hay viviendas VAIS (programa de integración en vivienda), no hay una residencia de acogida temporal a familias como recurso

Selección DN+