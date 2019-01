Un socio fundador de Davalor dice que en 2014 la compañía estaba en quiebra

Actualizada 21/01/2019 a las 15:09

El administrador mancomunado de Davalor Software, Andrés Escudero, ha señalado este lunes que "con el ejercicio fiscal de 2014 Davalor Salud estaba en quiebra" y que en 2015, cuando Sodena otorgó el primer aval a la 'start up', la situación era aún peor. Ha afirmado, sobre si Davalor Salud era entonces un cadáver empresarial, que "sí" lo era.

Escudero ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena y ha informado de su relación con Davalor Salud y su promotor, Juan José Marcos.

Ha explicado que fue confundador de Davalor Salud y en junio de 2012 se quitó de la primera línea y Davalor Software pasa del 30 por ciento del accionariado de Davalor Salud al 5 por ciento y de ser socio fundador pasa a ser "mero proveedor".

Tras señalar que no había ventas por parte de la compañía, Escudero ha indicado que la relación de From Design, donde él centró su actividad laboral, con Davalor Salud fue "parasitaria", siendo "el parásito Juan José Marcos, que se aprovecha de todas las partes alrededor suyo para sacar adelante sus negocios".

A su juicio, "tecnológicamente es un proyecto interesante, económicamente la empresa estaba en una situación crítica, pero la máquina tenía un costo alto más el mantenimiento, lo que hace que el modelo sea inviable económicamente".

Escudero ha explicado que en 2015 desde Davalor Salud "se nos pagó con pagarés" si bien ha hablado de "trampa" porque se "nos cambiaron las fechas para echar el balón meses más adelante". "Los pagarés se echaron para atrás el 1 de julio y el 31 de julio en el banco porque no había fondos en Davalor", ha indicado, para calificar la situación de "dantesca".

Ha entregado dichos pagarés a la comisión de investigación tras enseñarlos a los parlamentarios este lunes y ha indicado que "la necesidad hizo tomar la decisión del concurso". "Preparamos el siguiente pagaré que no se pagó y el 3 de septiembre presentamos el concurso", ha comentado.

Fue entonces cuando Davalor Salud pagó a este proveedor las deudas en los días siguientes hasta concluir con el último el 18 de septiembre, "no sé de dónde procede el dinero, el director financiero me dice que de una devolución del IVA de Hacienda". "Se saldaron las deudas de las facturas, es verdad, pero no los daños colaterales en los que cayó From Design por financiaciones, intereses bancarios, sanciones, recargos... de unos 130.000 euros y tampoco el daño moral a la plantilla", ha comentado.

FUNDADORES DE DAVALOR SALUD

Escudero ha explicado las dificultades al crear la empresa para captar fondos de sociedades de capital riesgo, con resultado "nulo", por lo que el promotor "optó por un portal de captación colectiva y privada de pequeños inversores, 'crowdfounding'" en 2012. "A partir de junio 2012 no tengo relación con Davalor Salud", ha comentado.

La primera captación por 'crowdfounding', ha comentado, fue a través de 19 de los 32 empleados de From Design con 5.000 euros y de familiares, unos 265.000 euros en total, y en una segunda ronda, 750.000 euros. Ha explicado que fue en junio de 2014 cuando se produjo el primer impago desde Davalor Salud. "Se gestiona de forma amistosa", ha dicho, para añadir que "vemos que los pagos no van con los plazos ni con el volumen de horas de dedicación al proyecto".

Ha explicado que volvió a impagarse la factura de noviembre de 2014 y también las posteriores. "Es un calvario para From Design, aumentando la deuda sin que la carga de trabajo disminuya", ha señalado, para exponer que "la deuda crece hasta los 399.000 euros, que era el 30 por ciento de nuestra facturación".

Escudero ha manifestado, a las preguntas de UPN, que, frente a las palabras la semana pasada del promotor de Davalor Salud, "dudo que ningún proveedor vaya a financiar a ningún cliente, eso no funciona así". Y ha expuesto, ante la argumentación de Marcos de que Davalor Salud es una 'start up', que "una empresa cuando lleva 3-4 años de andadura deja de ser 'start up'".

Ha criticado que quien monta una 'start up' no se pone un salario de 150.000 euros, "como se puso Juan José Marcos". "Es incompatible ese salario con una 'start up'", ha apuntado, para señalar que se negó a firmar las cuentas de 2014 de Davalor Salud. "Analizamos las cuentas y vi el salario, la facturación de Davalor Consultaría, que era propiedad de Marcos, de 150.000 euros, y los préstamos durante 2014... ingresos directos e indirectos para Marcos. Éticamente me negué", ha aseverado, para indicar que, además de deudas con From Design, había deudas con varias compañías.

Andrés Escudero ha opinado que para él el modelo de negocio de Davalor Salud está "muerto" y ve "dudoso que se cobre lo adeudado" a las compañías. Y preguntado por qué cree que Marcos ha defendido al Gobierno foral, ha contestado que "si muestra fervor por una persona es por mero interés". "Cuando algo le interesa muestra fervor y si no, desprecio", ha criticado, para señalar que si ha habido en este caso trato de favor desde la Administración, "me molestaría bastante".

