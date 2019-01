Actualizada 16/01/2019 a las 10:21

La expresidenta Yolanda Barcina ha asegurado que lo sucedido en Caja Navarra fue "perfectamente legal" y "la comisión de control, que ella presidió unos años, "hacía sus funciones de forma rigurosa y conforme a ley".

Y cuestionada por su capacidad para ello por el portavoz de Geroa Bai ha añadido que "si usted es medico y se siente capacitado para juzgar en esta comisión lo que está juzgando, yo exactamente igual", al tiempo que ha subrayado que como alcaldesa de Pamplona o presidenta de Navarra ha tenido responsabilidades presupuestarias muy superiores.

"La caja tenía un consejo general, el que en otras cajas se llama asamblea o junta general, y le correspondía aprobar el presupuesto y verificar que las funciones se estaban haciendo bien" y para ello "estábamos personas diversas y capacitadas" con "una representación muy ajustada a la representación social", ha precisado.

Después, ha añadido, "estaban el consejo de administración y la comisión ejecutiva, los que ejecutan, y la comisión de control que controla con auditores internos y externos, y con informes del Banco de España, y cuando te dan una luz roja se actúa, sino no".

Tras indicar que "los problemas tienen solución, los datos no", Barcina ha sostenido que desde fuera del Parlamento "resulta muy difícil entender" el papel de la comisión que investiga la desaparición de Caja Navarra y ante la que ella ha tenido que comparecer esta mañana para tratar sobre algo "perfectamente legal" y ocurrido hace años.

Ha defendido así el papel de la comisión de control, "donde había preguntas, muchas preguntas, debates y que no se recogían en las actas salvo interés particular de alguien", aunque no ha querido entrar en cifras como los 958 millones de pérdida patrimonial de Caja Navarra con Enrique Goñi, según ha subrayado Geroa Bai.

Lo que sí ha hecho Barcina ha sido destacar que de las 45 cajas de España "han desaparecido todas menos dos" y CaixaBank es la fundación que más recursos destina de Europa a obra social, lo que sumado a los fondos de la Fundación CAN "da el mayor número de euros por habitante".

"Un buen puerto. Aunque yo no tomé las decisiones, igual hay que felicitar a alguien", ha subrayado.

