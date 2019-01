Esparza afirma que "no ha pedido que se deje de pagar el IVA de la AP-15"

Actualizada 16/01/2019 a las 17:28

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado este miércoles que "en ningún caso he pedido que se deje de pagar el IVA y se incumpla la ley, tal y como ha afirmado este miércoles la portavoz del Gobierno, María Solana". "Lo que he solicitado es que no se repercuta a los usuarios y, para ello, he pedido al Gobierno de Navarra que busque la fórmula adecuada para que eso sea así, porque estamos convencidos de que es posible", ha afirmado.



En un comunicado, Esparza ha señalado que "sin ir más lejos, en la comunidad vecina de La Rioja hay una autopista en la que en alguno de sus tramos los usuarios no pagan nada". "Pedimos al Gobierno que estudie qué fórmula se ha seguido y si sería aplicable en Navarra. Si hay voluntad política, se pueden buscar fórmulas para que la gratuidad sea total para los usuarios", ha añadido.



El dirigente regionalista ha pedido al Ejecutivo foral que "piense en los ciudadanos y que se olvide de que la enmienda de los 12 millones fue presentada por UPN". "Me gustaría saber cómo hubiera actuado si el dinero hubiera llegado gracias a una enmienda de alguno de los partidos del cuatripartito. No me cabe duda de que la voluntad política del Ejecutivo hubiera sido otra", ha dicho Esparza.



Según ha expuesto, "lo que no voy a tolerar es que la señora Solana mienta y ponga en mi boca afirmaciones que no he hecho, ni que manifieste sus dudas acerca de la voluntad de UPN de procurar la gratuidad total para los usuarios". "Por último, tampoco es cierto que solo me haya referido en mis manifestaciones a los vecinos de la Ribera, como también ha dicho hoy Solana", ha concluido.

