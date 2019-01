Solana: "UPN hace propuestas ilegales al pedir que no se cobre el IVA de la AP-15"

Actualizada 16/01/2019 a las 13:58

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestadola "sorpresa" del Ejecutivo por que "UPN haga propuestas ilegales" en torno al pago del IVA en la AP-15 "al decir que no se le cobre el IVA a los usuarios".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que "ha llamado la atención que UPN haga este tipo de propuestas" ya que "en definitiva está proponiendo incumplir la ley". "Cuesta entender que alguien con la responsabilidad que debiera tener como el señor Esparza haga propuestas de incumplimiento de la legalidad", ha añadido, para comentar que eso es "engañar también".

Ha aseverado la consejera que "en ningún momento UPN y el señor Rajoy pactaron la gratuidad de la AP-15, primero porque no eran competentes para hacerlo". "Tenemos además serias dudas de si tenían o no la voluntad de procurar esa gratuidad", ha expuesto.

María Solana ha señalado que la propuesta de la formación regionalista de no cobrar el IVA a quien utilice la autopista "no se ajusta a la norma europea, a la legalidad". "Hay abundante jurisprudencia en el Estado que dice que aquellas cuestiones subvencionadas no pueden quedar exentas del pago del IVA cuando son servicios de este tipo", ha comentado.

Según ha continuado, "no se qué fórmulas propone, creemos que escapan a la legalidad y nos parece una irresponsabilidad terrible, a parte de un engaño". "Son 12 millones pactados para una subvención de la que no se puede dejar exenta el IVA y durarán lo que duren", ha aseverado.

Además, Solana ha indicado que el Ejecutivo foral "no ha cobrado todavía" los 12 millones del Gobierno central para la gratuidad de la AP-15. "Estamos a la espera y parece ser que será el viernes 18 el día en que se produzca finalmente el ingreso", ha comentado.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que cuando se reciba el dinero "las bonificaciones se pondrán en marcha inmediatamente; están unidas a la Vía T y como los abonos se hacen a final de mes entrarían en vigor desde este mismo mes de enero".

Además, el Gobierno de Navarra espera recibir también este viernes, día 18, los 10 millones comprometidos por el Ministerio de Fomento para la N-121-A, "cantidad que todavía no ha sido ingresada".



Etiquetas Gobierno de Navarra

