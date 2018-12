Una denuncia de Aznárez contra el Parlamento por el nombre de Podemos, detonante de la exclusión

Actualizada 21/12/2018 a las 14:07

Una denuncia de la presidenta del Parlamento de Navarra contra la propia Cámara por la decisión de la Mesa del Legislativo de aceptar el cambio de nombre del grupo de Podemos ha sido el detonante de la exclusión de los tres parlamentarios oficialistas, han señalado este viernes los representantes de Orain Bai.



En conferencia de prensa, Carlos Couso, portavoz de Orain Bai, acompañado por sus compañeros Fanny Carrillo, Rubén Velasco y Laura Pérez, ha comentado que la decisión de excluir del grupo a Tere Sáez, Mikel Buil y Ainhoa Aznárez (presidenta de la Cámara) no debería afectar a la gobernabilidad de Navarra, ya que los temas más importantes de la legislatura "ya están ventilados".



Couso ha afirmado que otro de los desencadenantes de la crisis interna en Podemos fue "un pucherazo como la copa de un pino" en las primarias en las que se eligió secretario general a Eduardo Santos por una diferencia de solo 28 votos sobre Laura Pérez, hasta entonces secretaria general de la formación morada.



El portavoz de Orain Bai ha declarado que el sistema telemático de votación, "que pasa por Madrid", aquel día impidió votar a personas afines a Pérez, que "son muchos más que 28 votos" y, ante sus quejas, el secretario general de la comisión electoral, Mikel Buil, actual cabeza de lista a las elecciones autonómicas, "no hizo nada con eso".



La decisión de excluir a cuatro parlamentarios "no ha sido fácil" y les "duele mucho", pero no les han dado "otra opción", ha dicho el parlamentario, quien ha reconocido que habrá "cierta perplejidad social" por lo ocurrido y ha pedido disculpas por ello.



No obstante, ha centrado sus críticas en Ainhoa Aznárez, de la que ha asegurado que "no sabe distinguir cuándo es presidenta del Parlamento, cuándo es ciudadana o cuándo es política" y le ha achacado actuaciones como "manipular" el orden del día de las sesiones para sacar puntos "que no eran de su interés personal", y de "dejación de funciones" en su trabajo como parlamentaria.



"No tenemos ya nada más que compartir" con los parlamentarios de Podemos, ha señalado Couso, quien ha destacado que el sector oficialista ya se ha "posicionado de cara a las elecciones, tras haber hecho una purga de más de la mitad del partido", lo que explica, ha apuntado, la caída de Podemos en el "Navarrómetro".



Sobre las acusaciones del sector oficial de excluirles para tener acceso al dinero que percibe el grupo parlamentario, bloqueado por la Intervención de la Cámara desde hace un año al solicitar la firma de los siete diputados, Couso ha subrayado que no han dispuesto "ni de un solo céntimo" de esa partida y tampoco van a reclamarlo ahora.



En cambio, ha aseverado que la dirección de Podemos Navarra, cuando las subvenciones no estaban bloqueadas, utilizó ese dinero, entre 18.000 y 20.000 euros mensuales, para pagar nóminas. Podemos, ha ironizado, puede ser "el partido con más liberados de Navarra".



Couso, quien ha informado de que Orain Bai informó de su decisión en días pasados al resto de grupos del cuatripartito, ha comentado que esperaron a que se materializase la aprobación de los Presupuestos de 2019 para hacer efectiva la exclusión, porque a partir de ese momento, los temas más importantes de la legislatura "ya estaban ventilados y cerrados".



En principio, la Mesa del Parlamento que trate este asunto se reunirá el 8 de enero y Couso espera que la misma se limite a darse "por enterada" de la exclusión de cuatro parlamentarios, aunque no ha descartado que se solicite un informe jurídico.



Laura Pérez, por su parte, tras aseverar, en referencia a los dirigentes de Podemos, que "no se puede ser cómplices y consecuentes con el pesebrismo", ha considerado que la denominación de "tránsfugas" debe aplicarse "a toda la sigla del Podemos oficial", que es el que ha dado "un golpe de estado interno".



Para Orain Bai, transfuguismo es "cambiar tu pisito de Vallecas por la mansión de Galapagar", ha agregado Couso en referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias.



Sobre la posibilidad de que afines a Orain Bai creen una nueva marca electoral, Couso ha afirmado que esta plataforma desaparecerá cuando se disuelva el Parlamento el 30 de marzo y él volverá a "apretar tuercas" en Volkswagen.



Pérez ha indicado que ése es un debate que se desarrolla desde hace tiempo y ha precisado que ella, "a título personal", no tiene intención de participar en ese proceso, aunque ha matizado que "es una decisión que no se puede tomar así como así".

Selección DN+