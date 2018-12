Actualizada 20/12/2018 a las 15:07

El portavoz de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, ha comunicado a la Mesa del Parlamento la “exclusión” del grupo de los tres parlamentarios de Podemos, la presidenta del Parlamento Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez.

El grupo parlamentario estaba hasta ahora dividido en dos, por una parte los tres parlamentarios ahora excluidos, que son leales al partido, y los cuatro restantes parlamentarios, que abandonaron la disciplina de Podemos y que se denominan a sí mismos Orain Bai. Estos cuatro parlamentarios, entre los que se encuentra Laura Pérez, exsecretaria general del partido y expulsada de la formación, tienen el control del grupo al ser mayoría y este jueves el portavoz, Carlos Couso, ha presentado un escrito a la Mesa del Parlamento en el que comunica "la exclusión del grupo parlamentario" de Tere Sáez, Ainhoa Aznárez y Mikel Buil.

Si culmina la expulsión, Ainhoa Aznárez no podría seguir siendo presidenta de la Cámara, dado que la Presidencia de la Cámara no puede recaer en una persona que no forme parte de un grupo parlamentario. Esto obligaría a elegir un nuevo presidente.

Así, a falta de que esta expulsión se materialice de forma efectiva, se daría el caso de que el grupo de Podemos quedaría en manos de los parlamentarios de Orain Bai, mientras que los parlamentarios de Podemos serían expulsados de él.

"UNA ESTRATEGIA QUE ESTÁ BUSCANDO ALGO"

La parlamentaria Tere Sáez ha explicado a los periodistas que la noticia les ha pillado de sorpresa "por el momento escogido", aunque era algo que "ya habíamos oído y por lo tanto no era algo que tuviéramos descartado". La parlamentaria de Podemos ha calificado la situación de "gravísima" y ha sentencia que esta medida responde a "una estrategia que está buscando algo". "Hay un dinero en Podemos que precisa de unanimidad parlamentaria para un obtención", ha explicado.

Cuando se le ha preguntado sobre si se trata, entonces, de una estrategia de cara a las próximas elecciones, ha parlamentaria ha dicho que creía que sus excompañeros de partidos ser iban a presentar. "No tiene ningún sentido todo esto. La gente que ha votado a Podemos tiene que estar enfadadísima con esta situación y hay que pedir un perdón generalizado por ello", ha concluido.

Por su parte, la todavía presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez, no ha querido dar declaraciones a los medios tras conocer la noticia.

Tampoco ha querido atender a los periodistas el portavoz del grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai, Carlos Couso, quien se ha remitido a una rueda de prensa que ofrecerán los críticos este viernes, a las 12 horas, para explicar las razones que les han llevado a tomar esta decisión.









