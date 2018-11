Actualizada 14/11/2018 a las 14:28

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, considera que el ciudadano “tarde o temprano” tendrá que “morir al palo” y terminar pagando el impuesto hipotecario, ya que el banco intentará recuperar lo perdido tras el decreto ley del Gobierno.

De esta forma ha respondido a los medios de comunicación, una vez finalizada su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar el informe de la actividad del TSJN durante el 2017.



Al ser cuestionado sobre el Real Decreto ley del Gobierno según el cual los bancos deben asumir el impuesto hipotecario que antes abonaban los clientes, Galve ha respondido que “todo el mundo piensa que al final el que terminará pagando, tarde o temprano, va a ser el ciudadano”.



“Tendremos que morir al palo y no habrá otro remedio”, ha lamentado el presidente del TSJN, que ha añadido que “el optimismo es una cosa que no se debe perder nunca, pero es lógico que el banco, que también es un negocio, intente lo que por un lado le cobran, repercutirlo por otro”.



Durante la sesión ante los parlamentarios, Galve había recordado que “el banco es una empresa y, lógicamente, se le piden resultados”.



“Creo que todos somos conscientes de que no va a terminar pagando”, había dicho a los parlamentarios, a quienes había reconocido que la imagen que dio el Tribunal Supremo cambiando de criterio a los 15 días “no es bonita” porque, “sobre todo, da sensación de falta de coordinación”.

