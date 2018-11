Actualizada 14/11/2018 a las 13:31

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión semanal un proyecto de ley foral que traslada a bancos y cajas el pago del impuesto de las hipotecas.



La decisión definitiva no se ha conocido hasta este miércoles ya que los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo solo daban por hecho que los ciudadanos navarros no pagarían este impuesto.



Finalmente se ha seguido el mismo criterio que en el Estado sin incluir, como en el País Vasco, la exención del impuesto para la vivienda habitual.



Según ha indicado en conferencia de prensa el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, el Ejecutivo ha procedido a modificar parte del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados vigente desde 1999 para "poner fin a la situación de enorme desasosiego y perplejidad ocasionada por los acelerados cambios jurisdiccionales y normativos" en el Estado como consecuencia de las sentencias del Supremo.



Se trata, ha dicho, de "asegurar la seguridad jurídica", lo que ha requerido "atar todos los cabos" de la normativa foral actuando "con rapidez pero sin precipitación".



El cambio que recoge el proyecto de ley cuenta con el "consenso" del cuatripartito que sustenta al Gobierno y espera que también tenga el apoyo de otros grupos parlamentarios.



La modificación afecta al sujeto pasivo del impuesto, ya que hasta ahora la obligación de pagar recaída en los clientes de las entidades financieras que suscribían un préstamo con garantía hipotecaria y a partir de esta reforma recaerá en bancos y cajas, lo que puede suponer al sector en Navarra un coste anual de 4 millones de euros.



Y es que la nueva redacción afecta a todas las entidades financieras por igual, aunque mantiene exentos los préstamos a cierto tipo de contribuyentes.



Aranburu ha precisado que estas "exenciones subjetivas" se refieren a la propia Comunidad Foral, a entidades sin ánimo de lucro, Cruz Roja, ONCE y partidos políticos, entre otras, aunque en estos casos tampoco los bancos tendrán que asumir el pago del citado impuesto.



El consejero ha añadido que en el caso de las cooperativas sí que se ha procedido a una modificación legislativa, de manera que a partir de la entrada en vigor de esta ley pagarán el impuesto de los actos jurídicos documentados por la constitución de hipotecas cuando sean las prestamistas, no cuando sean las prestatarias.



El proyecto añade además una disposición para que las entidades financieras no se puedan deducir esta nueva obligación en el Impuesto de Sociedades en ejercicios futuros a partir de 2019.



Y al respecto Aranburu ha comentado que en este asunto el Gobierno de Navarra se ha alineado con el normativa del Estado y para ello modificará el Impuesto de Sociedades para que las entidades financieras no se puedan deducir el coste de este impuesto por las hipotecas en el Impuesto de Sociedades a la hora de determinar su base imponible.



En cuanto a la exención fiscal que en la primera vivienda aplica Euskadi tanto a bancos como a ciudadanos, ha puntualizado que a juicio del Gobierno de Navarra haría "muy complicada la gestión" del impuesto al trasladar "la responsabilidad" a la entidad financiera cuando esta no sabe si se trata de la vivienda habitual del cliente o no, ya que esa información la tiene Hacienda.



Mikel Aranburu ha indicado por último que el proyecto se remitirá al Parlamento para su tramitación directa y en lectura única, de modo que se podría aprobar este mes y entrar en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.

