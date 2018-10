Actualizada 30/10/2018 a las 13:07

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha afirmado que el Ejecutivo "está donde estaba" respecto al programa Skolae y ha afirmado que "se controlará que se coeduque también en los centros concertados".



Así lo ha afirmado la consejera en comisión de Educación del Parlamento foral, donde, junto a la directora general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz, ha comparecido para hablar sobre la financiación de la red concertada.



Sobre el programa Skolae, ha manifestado que "nadie ha dicho que no se vaya a obligar a nadie a no cumplir con las leyes ni con los currículums ni con nada". Tras acusar al portavoz socialista en Educación de "recular" respecto de este programa, ha afirmado que "el resto estamos donde estábamos".



"No van a escoger contenidos, es más, han asumido y trasladado a todos los centros cuáles son los cuatro aprendizajes y las competencias que van acompañadas; según las leyes recuerdan que no están obligados a utilizar una serie de materiales... y desde el departamento se les recuerda que será inspección la que se ocupe de cerciorarse que se está cumpliendo con lo que se les obliga, no desde el departamento sino lo que dice la ley", ha manifestado.



Sobre la financiación de los centros concertados, tema de la comparecencia, a petición de Podemos-Orain Bai, María Solana ha destacado el trabajo que está realizando el departamento en "un no seguidismo de lo que se hacía hasta ahora" porque "ha habido falta de control, no se estaba controlando y ahora ya hay quien se ocupará de esta cuestión y controlará también que se coeduque en los centros concertados".



Por su parte, la directora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz, ha manifestado que "estamos intentando poner orden" y ha añadido que le parece importante en ello el acuerdo alcanzado en 2017 con la patronal y los sindicatos.



Según ha indicado, "durante mucho tiempo se ha llevado una política bastante poco transparente en recopilar este tipo de datos; y se seguía por inercia y nos está costando mucho poner orden en las diferentes partidas, unificarlas, recibir datos, la transparencia en sustituciones...". "Estamos intentando poner orden", ha aseverado.



Ha destacado la "importancia" del acuerdo sobre la enseñanza concertada alcanzado en 2017 con las patronales y los sindicatos "con medidas para mejorar las condiciones del personal docente y no docente, un acuerdo importante por el compromiso de la patronal para adoptar medidas de control y supervisión de utilización de los fondos públicos" para los centros concertados.



La parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha señalado que "parece que tengamos que hacer un trabajo de investigación para conocer cuánto se destina a estos centros". "Nos preocupa mucho", ha dicho, para abogar por un sistema educativo público. "La educación privada no es que deba desaparecer pero es prioritario fomentar la educación pública", ha señalado, para criticar que "se dé un continuismo" en esta materia.



El parlamentario regionalista Alberto Catalán ha manifestado que esta comparecencia era "innecesaria" y ha defendido que "los padres podamos elegir la educación que queremos para nuestros hijos". "El departamento sigue en la misma línea de lo que hizo UPN, lo que nos parece bien", ha comentado, para valorar el trabajo realizado por la red concertada.



Desde Geroa Bai, Isabel Aramburu ha señalado que la red "prioritaria" en educación debe ser la pública y ha defendido lo recogido en el acuerdo programático de "impulsar la red pública". "Estamos más en la línea de ir reduciendo la demanda de la enseñanza concertada e incrementando la de la pública", ha comentado, para abogar por "extremar el control de los fondos públicos" dirigidos a los centros concertados.



La parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa ha realizado una "apuesta inequívoca" por la enseñanza pública "universal, gratuita y de calidad", pero ha señalado que el sistema educativo navarro tiene una red concertada, por lo que ha abogado por una "gestión transparente y control de ese dinero público".



El socialista Carlos Gimeno ha defendido un "proyecto educativo más amplio y más plural basado en una enseñanza pública" y ha indicado que el Ejecutivo foral "no ha revisado nada y han dejado todo como lo hacían los anteriores, han hecho seguidismo".



Por su parte, Javier García, parlamentario del PPN, ha manifestado que "hay un 40 por ciento de la sociedad que elige libremente esta educación concertada" y "no entiendo la petición de esta comparecencia".



Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "no se ha producido una disminución progresiva de la red concertada" y "sí nos parece un paso adelante las medidas hacia la transparencia y poner orden, pero llegan un poquito tarde".

