María Chivite: "El Gobierno de Navarra no ha sido de izquierdas sino nacionalista"

28/10/2018

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que "tristemente" el actual Gobierno de Navarra "no ha sido de izquierdas sino nacionalista" y por ello ha apelado a las fuerzas "de izquierdas y progresistas" de la Comunidad foral a "formar un Gobierno para Navarra progresista y de izquierdas tras las elecciones forales de mayo de 2019".



María Chivite, que ha intervenido en Cascante en el Día de la Rosa del PSN, ha afirmado que "se ha acabado el tiempo de este Gobierno de Navarra" y ha llamado "a la ciudadanía navarra que no es de derechas ni nacionalista a que apueste por un Gobierno de progreso que garantice el estatus de Navarra como Comunidad foral dentro de España y mirando a Europa".



Han asistido al acto la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que en su intervención ha asegurado que el PP ha sido una "máquina de crear independentistas"; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el secretario ejecutivo de coordinación territorial del PSOE, Santos Cerdán; el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos; la representante de CC OO de Navarra Nerea Contreras; y dirigentes del PSN de Euskadi, Cantabria, La Rioja y Aragón,



Inicialmente, estaba previsto que acudiera al acto el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pero finalmente el viernes se informó de que sería la vicesecretaria general del partido quien acudiría a Cascante.



No obstante, durante el acto se ha proyectado un vídeo en el que Pedro Sánchez explica que no le iba a ser posible acudir al acto y traslada el "apoyo y compromiso" de la Ejecutiva del PSOE para que María Chivite "sea la próxima presidenta" de Navarra. Asimismo, expresa "todo el compromiso del comité electoral del partido para que en mayo haya más alcaldes y concejales socialistas en todos los municipios de Navarra".



Adriana Lastra ha destacado que si Pedro Sánchez es hoy presidente del Gobierno "es gracias, entre otros, a los militantes del PSN" y ha afirmado que Navarra también "se merece un Gobierno socialista, con María Chivite como presidenta".



Por su parte, durante su intervención, Chivite ha sido crítica con la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, a la que ha definido como "la presidenta de las buenas palabras y de los escasos hechos, experta en buscar culpables, que no es capaz de dar la cara, porque siempre que hay algún problema, se esconde, y es incapaz de saltar por encima del cuatripartito, de actuar con convicción y sin miedos".



La dirigente socialista ha afirmado que "la presidenta Barkos dice que entiende y atiende los problemas de los ciudadanos de Navarra, pero no quiere pagar a las madres lo que les corresponde por las retenciones de IRPF en los permisos por maternidad, porque este Gobierno no cree en la corresponsabilidad, ni en nada que tenga que ver con la igualdad".



Del mismo modo, ha sido crítica con UPN, formación a la que ha acusado de "repartir carnés de buenos y malos navarros". "Que UPN se preocupe de sus votantes, que están hartos del seguidismo de monaguillo que está haciendo a las políticas del Partido Popular", ha asegurado.



Así, se ha preguntado si la formación regionalista "hace alguna propuesta para Navarra". "No tiene proyecto político para Navarra porque quiere volver al pasado y nosotros no queremos volver al pasado", ha subrayado.



Por otro lado, Chivite se ha referido a la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, por llamar "cobardes" a los socialistas ante el nacionalismo y ha considerado que "ha cruzado una línea". "Para el PP todo es ETA. No sé si lo hacen porque son ignorantes o con mala intención. Deberían informarse un poco y enterarse de que por desgracia este partido ha tenido muertos, personas amenazadas, muchos militantes y responsables políticos del PSN que hemos tenido que llevar escolta, y nos llama cobardes. Ya sabemos de lo que son capaces por no perder el gobierno o llegar al Gobierno", ha criticado.



María Chivite ha defendido que "empieza el tiempo de los socialistas, queremos liderar el próximo Gobierno para que ni la derecha ni el nacionalismo gobierne nuestra comunidad". "Queremos un Gobierno con políticas de izquierda y no nacionalistas", ha afirmado.



Chivite se ha mostrado "orgullosa" del Gobierno del PSOE en España y ha asegurado que "el Gobierno que Pedro Sánchez ha construido es lo que queremos para Navarra, un Gobierno socialista, progresista y de izquierdas, con políticas centradas en las personas, que atienda a los problemas de la gente".

