Adriana Lastra: "El Gobierno del PP fue una máquina de crear independentistas"

Actualizada 28/10/2018 a las 14:11

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha advertido este domingo de que los gobiernos del PP han sido "una máquina de crear independentistas" porque "la política de frentes insufla al independentismo" y ha asegurado que Pedro Sánchez será quien "resuelva la crisis catalana".

Así lo ha dicho en su intervención en el Día de la Rosa, organizado por el partido en Cascante, donde Lastra ha repasado la situación política y ha recordado que ahora que se cumple un año de la declaración independentista de Cataluña es momento de decir a los catalanes que "queremos seguir viviendo juntos, desarrollar el país y defender nuestra Constitución".

A la Carta Magna precisamente ha hecho una especial referencia al señalar que "la manera" de hacer una Constitución "moderna, europea y feminista" como la que quiere el PSOE es "reformarla" para "hacerla reflejo de la sociedad que hemos construido entre todos" y para que dentro de 40 años se pueda seguir defendiendo "y seguir viviendo en paz y todos juntos".

No es el caso de lo ocurrido a su juicio con el PP, ya que ha ironizado con la "casualidad" de que "las dos veces que este país se ha enfrentado a una crisis territorial fue en con el Gobierno del PP", en el País Vasco con José María Aznar y en Cataluña con Mariano Rajoy, pero ahora "va a ser un presidente socialista el que resuelva la crisis catalana también", ha dicho.

Tras recordar que este domingo hace 36 años fue cuando el PSOE ganó las primeras elecciones con Felipe González, Lastra ha enlazado que el interés del su partido sigue siendo el mismo, y ahora, "mientras algunos se emocionan con las banderas, a nosotros nos emociona de la educación, la sanidad, la caja única o la Seguridad Social", lo que ha englobado en el concepto de "justicia social, que nos une a todos".

"Con las banderas no se come, se come con el trabajo, con unos buenos Presupuestos Generales del Estado, que es lo que vamos a sacar ahora adelante", ha defendido la socialista.

También ha tenido críticas para el panorama político español, donde "esos patriotas de balcón" que son los dirigentes del PP, Ciudadanos y VOX "discuten entre ellos" mientras "hablan de la necesidad de acabar con el presidente del Gobierno, porque parece ser que somos un peligro para España" y lo que "realmente están intentando desestabilizar".

Así, ha lamentado que se trata de una dinámica característica de las derecha, que "piensan que el gobierno es suyo, que son los legítimos propietarios del poder" y "salen incluso de España a hablar mal de su país".

El acto ha comenzado con un mensaje grabado en vídeo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pese a su inicial anuncio, finalmente no ha acudido a Cascante, y que ha asegurado "todo mi apoyo y compromiso para que María -Chivite- sea la presidenta de Navarra" y que el próximo mes de mayo "haya más alcaldesas y alcaldes socialistas en Navarra".

Ante cerca de un millar de militantes y simpatizantes ha tomado la palabra la secretaria general del PSN, María Chivite, jaleada con los gritos de "presidenta", quien ha mostrado el "orgullo" que siente por el actual Gobierno de España, "que es el que los socialistas queremos para Navarra".

"Ya no es tiempo de mayorías absolutas, ahora toca entenderse", ha reconocido Chivite, quien ha propuesto una actitud de "diálogo, de acuerdo y compromiso" para conseguir "un Gobierno de mano tendida, integrador de la pluralidad", y en ello también ha invitado a unirse a los votantes no socialistas que no sean nacionalistas.

También ha lamentado las palabras de la exministra del PP Dolors Montserrat, quien en su última visita a Pamplona se dedicó "a insultar a los navarros" y a llamar "cobardes" a los socialistas, con lo que "ha cruzado la línea" por encima de los "muertos, amenazados y escoltados" que ha tenido el PSN en los tiempos de ETA.

Como ya habían anunciado, a la entrada al recinto se ha concentrado un grupo de JUSAPOL para reivindicar los derechos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tras una pancarta con el lema "Equiparación con policías autonómicos. Justicia salarial".

