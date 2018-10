La mayoría del Parlamento ve problemas de coordinación policial

Actualizada 10/10/2018 a las 08:18

La mayoría del Legislativo considera que en Navarra hay problemas de coordinación policial que hay que solucionar. Así se puso de relieve ayer, en la comparecencia parlamentaria de la consejera de Interior, Mª José Beaumont, sobre el funcionamiento del 112 y la coordinación policial, a raíz de la actuación en casos como el triple asesinato de Cáseda, el crimen de San Jorge y una agresión en Cortes.



El portavoz de UPN, Sergio Sayas, que había solicitado la comparencia, señaló que la primera en poner de relieve el problema fue la anterior delegada del Gobierno central, Carmen Alba.



Alba, el pasado junio, en una entrevista en Diario de Navarra, lamentó que no se haya cumplido el acuerdo adoptado en la Junta de Seguridad de 2011, para que en la sala del 112 estuvieran geoposicionadas las patrullas de Policía Foral, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Municipal de Pamplona, con el fin de que ante una incidencia se avisara siguiendo los criterios de cercanía y especialización. Aseguró que cuando todo estaba preparado para hacerlo (a finales de 2017), el Gobierno de Navarra no quiso.



Sayas propuso ayer, en esa línea, que en el 112 haya una sala donde se visualice la geolocalización de los cuerpos policiales, en la que estos estén representados. Así lo defendió también Javier García, del PP, quien señaló que a Beaumont no le dejan poner en marcha esta sala.



La socialista Inma Jurío conoce bien ese procedimiento de coordinación policial acordado en 2011, porque era entonces la directora general de Interior del Gobierno. Indicó que fue pactado por unanimidad por ambos ejecutivos y no implicaba que todas las policías estuvieran físicamente en una sala. Lamentó que no se haya cumplido el acuerdo.



Beaumont no aclaró su opinión sobre el sistema de geolocalización policial y señaló que hasta 2016 fue el Gobierno central el que no quiso implantarlo. Y que con el anterior Ejecutivo del PP ”no hubo manera” de convocar una nueva junta de seguridad en la que abordar lo pactado. No obstante, indicó que “no hay ningún ejemplo en todo el Estado” de una sala con presencia física de todas las policías. Además, criticó que desde la Delegación no se les informe del dato actualizado de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en Navarra. Y subrayó que todo lo acordado en la junta de seguridad de 2011, la última que ha habido, se abordará en la que se celebrará en diciembre.



Desde distintos prismas, casi todos los grupos coincidieron en que hay un problema de coordinación que hay que solucionar. “Sí hay un problema de coordinación entre las diferentes policías, pero no de inseguridad ciudadana”, recalcó la socialista Jurío quien recordó que existe desde hace “muchísimos años”.



“Los hechos ocurridos este verano evidencian que tenemos que repensar el sistema de movilización de recursos policiales, porque el actual parece que produce duplicidades, retrasos, ineficiencia y descoordinación”, dijo Sayas, de UPN. Indicó que sindicatos policiales también lo han denunciado. Señaló que coincide con Beaumont en que SOS Navarra “ha trabajado magníficamente bien” en estos 25 años, pero “eso no significa que no haya nada que repensar y mejorar”.



Adolfo Araiz, de EH Bildu, considera que los protocolos de actuación policial son “buenos, eficaces”, pero que el “problema” es otro. “La descoordinación no viene por el trabajo del 112 o por el trabajo del CMC (Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral), sino por la falta de delimitación clara de las competencias de los diferentes cuerpos de policía y mientras esto no se solucione, seguirá habiendo problemas de descoordinación”.



El portavoz de Podemos que es además policía municipal de Burlada, Rubén Velasco, sostuvo que hay problemas de coordinación en cualquier ámbito territorial donde existan varias policías. “Va a ser siempre muy complicado”. Señaló que su grupo, que es “nacionalista español” y no está por “echar” a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, sí considera que “es mucho más eficaz que hubiese un solo cuerpo policial”. “Que sobran policías lo dice hasta la propia policía”. Señaló que mientras se llega a eso, si se llega, “está claro que hay que coordinarse lo mejor posible”. Ve “fundamental” que en la reunión de la Junta de Seguridad se aborde la sala de coordinación policial, en la que no tienen que estar todas las policías físicamente, opinó, sino que a través de aplicaciones tecnológicas podrían acceder a esa información compartida.



Desde I-E, Marisa de Simón sostuvo que “seguramente se puede mejorar” en la coordinación y avanzar en compartir la información, pero señaló que en su opinión en Navarra hay un “posible despilfarro de recursos” por haber “demasiada policía”.



Sí negó que exista descoordinación alguna el portavoz de Geroa Bai, Patxi Leuza, quien señaló que hay interés “en generar polémica donde no la hay”.

