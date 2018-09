Actualizada 27/09/2018 a las 11:12

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, ha manifestado este jueves que el Estado ha avanzado que dará su autorización a las inversiones financieramente sostenibles, aunque quizás no por todo lo solicitado, pero ha pedido que se le haga una solicitud formal, que ya ha se ha realizado.



Este miércoles por la mañana desde la secretaría de Estado le trasladaron que les darán la autorización, pero que tenían que efectuar una petición formal, lo que se hizo este miércoles por la tarde, según ha indicado a los periodistas al ser cuestionado sobre la autorización del Ministerio de Hacienda a las inversiones financieramente sostenibles recogidas en la proposición de ley del cuatripartito que se debatirá el 4 de octubre.



Ha explicado que todo procede de una disposición adicional de la ley de Presupuestos Generales del Estado que se publicó el 4 de julio y que fue aprobada por el PP, con el PSOE en contra. "La ministra Montero entonces consejera decía que estaba en contra de la aplicación de la regla de gasto", ha apuntado al respecto.



Tras señalar que esa disposición "no encaja en las circunstancias" de la Comunidad foral, ha agregado que además el superávit de 2017 es "extraordinario" como consecuencia de la regularización de la aportación económica del convenio económico.



Por lo tanto se está ante una situación "extraordinaria", ante una novedad en la gestión que no ha existido nunca por lo que están "improvisando un poco para ver como se puede salir".



En ese sentido ha relatado que desde la primavera han querido aprovechar la "relajación de la interpretación de la regla de gasto para hacer uso del superávit para inversiones, a parte de la amortización de la deuda que se hizo en marzo con los 128 millones que amortizamos".



"Con el Gobierno del PP no se pudo conseguir y con el Gobierno del PSOE desde el minuto uno que tomó posesión la ministra solicitamos una reunión para tratar éstas y otras cosas", ha asegurado, tras lo que ha añadido que "no hubo respuesta".



Por eso lo intentaron la secretaria de Estado de Hacienda y la secretaria de Estado de Presupuestos, puesto que, según esa disposición, la autorización para las comunidades que incumplen la regla de gasto corresponde a esta última.



En cuanto al incumplimiento o no, ha explicado que no lo determina ni Navarra, ni el Estado, sino la comisión coordinadora del convenio económico, pero el Ministerio todavía no ha nombrado a sus miembros, ni la ha convocado, por lo que "para acelerar" las cosas ofrecieron la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral.



La repuesta llegó ayer, según ha indicado, tras lo que ha reconocido que se están saltando el convenio económico y la comisión coordinadora pero "si así adelantamos las cosas bienvenido sea".



Ha insistido en que todavía no se ha determinado que hayan incumplido la regla de gasto, por lo que no están en situación de pedir esa autorización, pero se han adelantado, "puesto que se han precipitado las cosas" con la iniciativa del cuatripartito que ha hecho que "el PSOE se haya movido, después de tres meses sin contestar a ninguna carta, pregunta, correo o llamadas telefónicas".



Aranburu ha precisado, no obstante, que según sus cálculos sí la incumplen aunque "por un poquito", por unos 17 millones.



Finalmente ha remarcado que estamos "casi en octubre y es muy difícil acometer estas inversiones en solo tres meses", por lo que "sospecha" que en "la no respuesta, aparte de lo atareadísimo que está el Gobierno, puede haber una voluntad de atrasar para que no se puedan cumplir ni por esta comunidad ni por otras este tipo de inversiones".



Ha concluido que "si se quiere" cree que podría estar la autorización antes del 4 de octubre, por lo que se aprobaría la ley con la autorización correspondiente. Si no se ejecutara la partida quedará en las arcas forales y en el presupuesto del año que viene se podría acometer estas inversiones si no hay otras prioritarias.

